「蘇丹紅」食安風暴人心惶惶 監院糾正食藥署有失把關
去年「蘇丹紅」事件鬧得人心惶惶，後續情況也引發關注，監察委員田秋堇及蔡崇義調查發現，民國111至113年2月間，6家食品業者自境外輸入28批、共28萬公斤含蘇丹色素的辣椒粉，不但業者自主管理有缺失，就連食藥署也沒做好把關責任，因此通過糾正。
監察院說明，雲林縣府在去年1月接獲民眾舉報，濟○公司的紅辣椒粉、黑胡椒顆粒含工業用蘇丹紅，經追查源頭係新北市保○公司自中國進口的紅辣椒原料含有蘇丹色素，且濟○公司等多家下游業者已將該等原料用於調味料、豬肉乾等食品中，並於各賣場通路販售。
監察委員田秋堇及蔡崇義調查發現，這次事件源頭從民國111至113年2月間，共6家食品輸入業者自境外進口28批、共28萬多公斤含蘇丹色素辣椒粉所造成，負責邊境把關的食藥署直至去年1月民眾檢舉並追查，才發現影響層面廣大，下架及封存辣椒粉及相關產品逾70萬公斤。
監察院表示，2位監委至今年4月9日調卷、諮詢、約詢相關人士完畢，經綜析後發現，食藥署在民國112年前，陸續接獲香港、新加坡等關於食品添加蘇丹色素之國際警訊，雖有因應，但仍未能有效阻斷該案相關業者違法輸入摻有蘇丹色素之辣椒粉。
兩位監委指出，該案28批含蘇丹色素之辣椒粉原料均未於邊境攔截，其中24批未抽中，經書面審查即輸入；另3批雖抽中須檢驗，但僅檢驗農藥殘留或重金屬，並未檢驗蘇丹色素；1批雖有抽中查驗蘇丹色素，但檢驗結果低於定量極限，致28批辣椒粉均取得食藥署輸入許可通知。
兩位監委表示，種種情況顯見食藥署邊境風險核判及相關查驗措施猶有不足，他們要求食藥署及商發署應確實暢通橫向聯繫管道，並落實商工登記公示資料的警示註記。監察院社會福利及衛生環境委員會於民國114年6月18日通過兩位監察委員提案，糾正食藥署。
兩位監委補充，業者「自主管理」也有缺失，並未業者將「蘇丹色素」納為辣椒（粉）的風險檢驗項目，而食藥署並無查核機制。另外，業者竟於「食品追溯追蹤系統」登載不實下游業者資訊，但主管機關僅行政罰鍰，並未依「刑法」偽造文書罪責移送檢調偵辦，嚇阻力道有限。
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