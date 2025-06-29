駐以代表接受專訪：中國大陸藉以伊衝突趁火打劫擾台

駐以色列代表李雅萍接受以色列主流媒體專訪，提醒中國在以伊衝突期間也想趁火打劫，加大對台灰色地帶侵擾，顯示中國試圖藉中東動盪分散美國與盟邦注意力，同時在印太地區製造緊張。

駐以色列代表處發布新聞稿，以色列網路電視新聞頻道ILTV及最大媒體集團電子報（YNET）28日刊播專訪李雅萍特輯。

李雅萍提醒，中國在以伊衝突期間也想趁火打劫，加大對台灰色地帶侵擾。她舉例，6月20日伊朗對以色列發動大規模飛彈攻擊，中國同時出動超過50架次軍機及兩艘航空母艦編隊進逼台灣防空識別區，升高台海情勢，顯示中國試圖藉中東動盪分散美國與盟邦注意力，同時在印太地區製造緊張。

她指出，台灣長期處於中國軍事壓力與灰色地帶脅迫最前線。中共常態性軍機繞台與艦隊演訓，也用認知戰及經濟脅迫等手段，意圖打擊台灣自我防衛信心。

例如中方多次用商船切斷台灣海底電纜，意圖造成通訊斷鏈，此外，中方持續利用台灣媒體自由環境，操作假訊息，並向國際社會傳播對台不實敘事。

她觀察，美國在以伊衝突期間堅定協防以色列，美國戰略重心轉向印太地區，持續強化與區域盟友的軍事合作與聯合演訓，這些都是嚇阻威權國家不要冒進的強烈訊息。

歐洲國家也逐步增加在印太安全議題的重視，包括捍衛台海自由航行，反映出國際社會逐漸形成對於中國威脅的共識，及對台強勁支持。

台灣長期面對中國複合式手法施壓，她呼籲民主陣營支持印太航行自由，台灣自由、繁榮現狀是全球共享利益。

李雅萍說明，台灣與印太地區榮景密不可分。台灣生產全球約9成高階半導體與AI晶片，也是全球半導體供應鏈關鍵樞紐，若台海及周邊區域的國際自由航行遭到破壞，全球科技、經濟與安全體系勢必受到重大衝擊，強調維護台海與印太地區和平穩定，攸關各國利益。