綠、白規劃九合一 國民黨還自顧不暇

民進黨與民眾黨最近分別舉行全代會，迎戰明年的九合一大選，但國民黨深陷大罷免泥沼，全力動員護盤，連黨主席選舉都已暫緩，遑論九合一的提名規劃。

綠全代會通過條例

民進黨28日舉行全代會，通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例，身兼民進黨主席的總統賴清德會中強調承擔新時代使命「顧主權、護民主」，也對公民自主發起的大罷免，表態「與公民同行」。台灣民眾黨28日規劃8月10日在桃園舉辦黨代表大會與6週年黨慶，以迎戰2026九合一大選，民眾黨中央黨部研擬「公職人員提名條例」，要成立選舉決策委員會。

為了備戰2026地方大選，民進黨全代會通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例，現任首長拚連任，由主席徵召；執政2屆屆滿的直轄市長、縣市長，如高雄、台南、嘉義縣，依初選程序，由2026年選對會統籌規劃辦理；至於非執政的直轄市與縣市循提名條例處理。

提名條例規定，經徵詢、協調後產生人選，再由黨主席提名、中執會通過後徵召；若協調後仍無共識，則經「民調等綜合評估」後，向黨主席提出。

賴清德在全代會開幕式致詞，左批在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，右批中國文攻武嚇不斷，他說，台灣人民有感於國家安危，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」。

民眾黨通過提名條例

民眾黨方面，因前黨主席柯文哲曾說，黨代表大會及黨慶將在台灣各地舉行，為此，前兩屆黨代表大會曾移師台中、高雄。鑑於桃園不僅是六都人口稠密區，亦是柯文哲2024總統大選得票率最高縣市，民眾黨今年規劃黨代表大會地點時，便選擇落腳桃園。

據了解，今年民眾黨黨代表大會與黨慶將在8月10日舉行，由於時間逼近8月23日的重啟核三公投，黨代表大會上除了有能源與公投的重要宣示，也會在黨慶活動上規劃與能源有關的競技遊戲和文宣。

民進黨28日舉行全代會時，通過了2026年直轄市暨縣市長提名特別條例、2026年直轄市議員提名特別條例，以作為2026年地方首長與議員選舉的提名依據。對於明年九合一大選布局，民眾黨規劃藉今年黨代表大會將選舉提名規範法制化。民眾黨秘書長周榆修受訪表示，民眾黨創黨後連年都在征戰選舉，過去雖曾設置公職人員提名辦法，但屬於任務性質，為了黨長遠發展，仍應設置相關的選舉母法。

周榆修指出，中央黨部預計在8月的黨代表大會提出「公職人員提名條例」，經黨代表大會通過後，屆時就能依規定提出「2026選舉提名辦法」以及成立「選舉決策委員會」。此外，民眾黨這屆不分區立委設有「兩年條款」，近來有媒體報導，民眾黨內有黨代表已展開連署，運作終止兩年條款，預計於8月黨代表大會提案。

國民黨分身乏術

國民黨有14個執政縣市、其中9縣市首長2屆任滿，如何延續執政成為2026重要挑戰。現因適逢大罷免以及新任黨主席選舉遲未舉行，黨內對於布局2026地方選戰，還無力分心。

國民黨將於今年改選黨主席，而新任黨主席將擁有2026年地方選舉的提名權，因此，新任黨主席首要任務，便是能延續藍營持續掌握多數地方縣市執政的優勢，並在2028年贏得總統大選，重返執政。但因受制於大罷免潮，國民黨從中央到各地方，現階段都專注在反罷免行動，也讓黨主席選舉相關時程無法確定。

黨主席朱立倫日前接受專訪時，透露相關時程可能是7月公告、9月投票等，黨內人士表示，目前要動員基層反罷免，又要進行主席選舉，確實會分身乏術，徒增不必要負擔。雖然黨章有相關的選舉規定，但若是面臨罷免的藍委一同提案要求延後黨主席選舉，黨中央只能從善如流。

面對大罷免有助選戰

藍營地方輔選人士也說，多位國民黨立委面臨罷免，加上多個地方黨部幹部因司法事件遭羈押、起訴形同團滅，此刻已是國民黨存亡之秋，大家的目標都是要守住藍委席次，暫時不會有人在意黨主席選舉。

但藍營面對這次大罷免潮，各地以大選規格面對，可讓各地縣市長或議員等提前練兵，也是提前為2026年地方選舉作準備，只要最終罷免結果對藍營有利，相信也會為2026年地方選戰打下一劑強心針。

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