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蕭美琴捷克遭尾隨 美議員批犯罪行為、前官員籲驅逐

中央社／ 華盛頓29日專電

副總統蕭美琴去年訪捷克時遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。美眾議院外委會多數黨黨團，及美中戰略競爭特別委員會民主黨團先後發文抨擊為犯罪、脅迫行為；前白宮官員則提到，事件足使捷克驅逐中國外交官

蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克，事後傳出遭中國外交人員尾隨。捷克軍情局日前證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；捷克媒體更指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

美國聯邦眾議院外交事務委員會多數黨黨團（House Foreign Affairs Committee Majority）昨天發文抨擊這起事件，指一如鎮壓香港民主，北京試圖在北大西洋公約組織（NATO）成員國境內衝撞台灣副總統的專車。「這是中共的犯罪行徑，昭然若揭。這不是外交，是脅迫。」

眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」民主黨團（Select Committee on the CCP Democrats）27日也透過社群媒體指出，中國共產黨計劃在捷克對時任台灣副總統當選人發動襲擊，這是一次明顯的升級，凸顯中共跨國鎮壓日益擴大的威脅。這也是「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）今年再次提出的原因。「國會必須立即通過這項法案。」

白宮國安會前官員杜如松（Rush Doshi）語氣更重，批評事件「太離譜」。如果捷克情報部門說法屬實，這足以構成驅逐數名駐捷克中國外交官的理由。

由於台灣官員定期出訪美國，中央社26日寫信詢問美國司法部對這起事件的看法，及是否將強化對來訪官員的保護措施。司法部尚未回覆。

前述「台灣盟友基金法案」4月由民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出，授權美國政府提撥一筆3年期共1.2億美元（約新台幣35億元）的基金，供行政部門援助遭中共施壓的台灣邦交國及非官方夥伴。

根據法案，能申請基金的國家需符合數項資格，包括與台灣維持正式外交關係，或明顯強化與台灣的非正式關係、因與台灣的關係受到中國脅迫，及缺乏經濟或政治能力，且在沒有美國支持的情況下，無法有效因應中國壓力。

美國 捷克 外交官

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