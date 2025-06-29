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疑中密謀撞蕭美琴失敗…吳思瑤：提案譴責中國暴力 藍白支持嗎?

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
吳思瑤今天與罷免王鴻薇團體到市場掃街。圖／引用自直播
吳思瑤今天與罷免王鴻薇團體到市場掃街。圖／引用自直播

副總統蕭美琴去年出訪捷克，傳出大陸外交人員跟監尾隨險釀車禍，國民黨立委廖先翔在節目談此事疑失言引發熱議。廖先翔已澄清他是在揶揄中國能力差。民進黨立委吳思瑤今再批廖「有這種立委，還需要敵人嗎？

吳思瑤說，她身為民進黨立院黨團幹事長，如果民進黨要在立院提出正式提案，在立院要譴責中國暴行，並且要求立院不分黨派，在立院快速推動國安十法，防止中國對台灣的威嚇，問「國民黨民眾黨會支持嗎？美國國會都譴責中國犯行，台灣的國會敢不敢譴責中國？」

吳思瑤今天與罷免王鴻薇團體到市場掃街，對於國民黨立委廖先翔的疑似失言風波，吳思瑤說，今天最新消息是，除了國際IPAC國際組織聲援台灣，美國國會眾議院外交委員會中國問題特別委員會也都正式發文譴責，美國國會都譴責中國暴行，這不是外交，這是暴行犯罪。

吳思瑤說，針對廖先翔言論，甚至加碼說這是假新聞，吳批，有這種國會議員，台灣還需要敵人嗎？

美國 廖先翔 吳思瑤

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