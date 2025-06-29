蕭美琴訪捷克險遭撞 黃國昌：府院黨高層養共諜洩多少密？
副總統蕭美琴年去年出訪捷克傳出中共外交人員尾隨，險釀車禍，捷克軍情局日前證實此事，引發譁然。民眾黨主席黃國昌今指，府院黨高層養的那些共諜，洩漏了多少機密？國安會秘書長吳釗燮要負什麼樣責任，難道政府不應該與全體國人說清楚講明白嗎？
黃國昌說，不管是哪一個政黨的人，擔任國家正副元首在國外遭到這樣的事，都必須最嚴重的態度來面對。去年發生在捷克的事件如果屬實的話，我國政府應跟捷克嚴正交涉，人到底是誰？目前偵辦的進度如何？有沒有被起訴？有沒有接受應有處罰？不是在台灣吵新聞就算了，捷克現在到底處理到什麼程度？人是放了嗎？還是人有在面臨起訴跟審判，這要跟全體國人說明清楚。
黃國昌也說，過去這麼長的期間，包括在吳釗燮任內斷交這麼多的邦交國、副總統蕭美琴駐美期間震怒為什麼有這麼多機密公文外洩，應徹底追究責任，民進黨在府院黨高層養的共諜，洩漏了多少機密？吳釗燮要負到什麼樣的責任，這些事情難道政府不應該跟全體國人說清楚講明白嗎？
另外，民進黨秘書長林右昌臉書指，雜質指的是投共、不護台的投機政客。黃說，林右昌講這些話前，不曉得他跟賴清德的主席是在唱雙簧，還是沒有溝通好，畢竟一個執政黨黨主席跟秘書長之間的說法，出現這麼大落差，大家看了也是充滿了問號。
黃也說，林右昌所講的投共，第一個應該要被檢討的是，對國家利益造成巨大傷害的吳釗燮，民進黨不是要抗中保台嗎？民進黨不是要反共嗎？到今天為止為什麼共諜在府院黨高層，民進黨到現在還說不清楚，更離譜的事情是，對國家利益造成這麼大傷害的人，連外交部長林佳龍在國會備詢時都承認，吳釗燮對國家造成的傷害太大，為什麼這樣一個養共諜在政府高層的人，現在還繼續出任國安會秘書長？這個就是民進黨口中所謂的要守護台灣的民主嗎？過去這段時間民進黨的雙標，全台灣人民看得都非常清楚。
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