英國商貿部長訪台 將見證ETP投資等3項領域協議簽署

英國商業貿易部貿易政策暨經濟安全部長艾禮遜今天訪台，在台期間將晉見總統賴清德，並參訪國家太空中心，明天將見證台英「提升貿易夥伴關係」（ETP）在投資、數位貿易、能源與淨零排放等3項領域協議的簽署。

英國在台辦事處上午發布新聞稿指出，英國商業貿易部貿易政策暨經濟安全部長艾禮遜（DouglasAlexander，前譯：亞歷山大）於29至30日訪台，將代表英方主持第27屆台英年度經貿對話會議（UK-Taiwan Trade Talks），為英國企業在台灣這個全球重要市場獲取更多經貿商機。

英國在台辦事處說明，艾禮遜此行將拜會總統賴清德，參觀位於新竹的國家太空中心，並與台英企業界代表交流，包括總部位於英國劍橋的安謀國際科技股份有限公司 （ARM） 以及已投資英國的華新麗華股份有限公司。

英國在台辦事處表示，艾禮遜此次訪台時間，緊接在英國甫於數天前發布「貿易戰略」（TradeStrategy）之後，重點在於不斷變化的世局中確保英國的國際商業與貿易關係，聚焦戰略產業來驅動經濟成長。

英國在台辦事處指出，艾禮遜藉此行進一步向台灣強調，英國要與台灣做生意，強化貿易投資是英國現任政府「變革計畫」（Plan for Change）的重要一環，以提升英國經濟發展為核心使命。

英國在台辦事處提到，自1991年舉辦迄今的台英經貿對話會議，加上台英「提升貿易夥伴關係」（ETP）協議，目的都是在進一步強化英國和台灣之間的貿易、投資和經濟合作。此行也將見證台英雙邊就ETP在投資、數位貿易、能源與淨零排放等3項領域協議簽署，由英國在台辦事處代表包瓊郁（RuthBradley-Jones）與駐英國台北代表處代表姚金祥共同簽署。

英國在台辦事處新聞稿引述艾禮遜談話指出，英國與台灣的貿易關係由來已久，雙邊貿易總額更在去年創下歷史新高。深知英國企業還會有更多機會能在台灣充滿多元活力的經濟商機中獲益，即將簽署的ETP的3項領域協議將幫助台英透過驅動成長的戰略產業發展促進更多貿易往來，實踐「英國變革計畫」。

英國在台協會指出，由於台英貿易數位化領航計畫（UK-Taiwan Trade Digitalisation Pilot） 成功完成，相關戰略產業將進一步數位化與台灣的貿易往來。該計畫的2項數位貿易業已於艾禮遜訪台前執行，分別由英國半導體供應鏈廠商Clas-SIC Wafer Fab 以及英國威士忌廠商Kimbland Distillery in Orkney與Skene Whiskey完成與台方的貿易商品交易。