幕後／鄭麗君、楊珍妮再赴華府 對美談判觸及晶片關稅

美國對等關稅寬限期倒數10天，行政院副院長鄭麗君再率團赴美談判；據了解，此次磋商觸及攸關晶片關稅的「232條款」，美方對台灣表達意見的態度尚屬正面，但在與時間賽跑的壓力下，以及美國對等關稅政策存在的高度彈性，台灣的挑戰依然大。

美國擬對台灣課徵32%的對等關稅，川普政府提出的90天暫緩期將在下月9日到期，台灣與時間賽跑，在4月11日首次視訊會議、4月底在華府舉行為期兩天的首輪實體談判後，本月25日再度原班人馬率團赴美談判，經貿辦、經濟部、農業部、財政部、衛福部與國安會都有代表。

據了解，首次視訊會議和首輪談判時，雙方磋商重點在對等關稅、非關稅貿易障礙、經濟安全和出口管制等，未談及匯率及美國貿易擴張法第232條；美國4月宣布對等關稅後，根據232條款針對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查，決定是否徵收關稅。

行政院談判團隊再度赴美，事後新聞稿雖未提及晶片議題，據了解，我方高度關注美國是否會引232條款來扼住台灣半導體命脈，談判可望觸及這項議題；台灣已於5月7日提出意見書，表達美方若對台灣晶片課關稅，恐有斷鏈風險；傳美方態度尚屬正面。

據形容，華府天天有各國談判團隊穿梭，無論是像歐盟的團體戰，或多數國家單兵作戰，無不希望在美國強勢態度中能穩住自身立場，定調未來的對等關稅與經貿關係；然而，到目前為止，除了英國談成貿易框架協定之外，再無具體成果，映照華府密切熱烈的穿梭氛圍，各國是人人有機會，個個沒把握。

從總體進展來看，關切台美談判的美國智庫人士私下指出，台灣對美談判算是相對有節奏，美方要應對的談判團隊這麼多，哪些國家準備好，自然有更多談判機會。

據了解，台美雙方在擴大對美投資和採購有一定默契，我方祭出打擊洗產地措施，並在排除非關稅貿易障礙部分及降低若干產品關稅，盤點可能作為；此外，美豬美牛是美方長期高度關切的議題，會不會在這波談判中被討論，甚至由台灣進一步放寬，都值得後續關注。

一名經貿專家指出，台灣能否保有競爭力，要視美方分別與南韓和日本談判進展，若美國對台日韓關稅稅率差距小，形同競爭力起跑點相同；但美對日韓的交涉並不順利，若美國對等關稅的裁量考慮其他周邊國家，也可能影響台美談判進度，再次展延寬限期並非不可能。

此外，這名專家表示，對等關稅一定程度影響國內產業，但台灣更應憂心的是美國需求下降，導致我方出口受衝擊，這是「最差的劇本」。