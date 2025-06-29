鄭麗君、楊珍妮再赴美 對川普政府展開二輪談判

民進黨終於正式訴求罷免在野黨，執政當局一直告訴人民罷免之後要做些什麼，但卻忘了最重要的一件事，那就是萬一罷免失敗之後，包括賴清德總統、行政院長卓榮泰在內的民進黨政府，應該怎麼面對與回應？

2025-06-29 05:50