鄭麗君、楊珍妮再赴美 對川普政府展開二輪談判
行政院經貿辦公室今（29日）發出新聞稿稱，行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮25日率政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方舉行第二輪實體磋商，與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）溝通。
鄭麗君透過新聞稿表示，雙方皆認為談判至今取得建設性進展；台美是彼此重要的經貿及科技戰略夥伴，兩國產業具深厚供應鏈合作關係，期盼談判將能取得互利共贏的結果。
經貿辦指出，對於本次華府實體磋商，台美雙方均肯定當前談判持續正面發展，為深化經貿夥伴關係打下良好基礎；在本次磋商中，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。
經貿辦也說，雙方在溝通過程中亦皆表達，在台美產業長期互補的基礎之上，擴大雙邊投資將能增進彼此之共榮發展，尤其台灣企業近年擴大對美投資，美方也樂見美國企業擴大對台投資。
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