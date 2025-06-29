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疑笑中共密謀「撞蕭美琴失敗」惹議 許淑華批：痛失人性

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
蕭美琴副總統2024年3月出訪捷克，遭大陸外交人員跟監尾隨險釀車禍，而國民黨立委徐巧芯、廖先翔談及此事，疑在節目訕笑引發爭議，民進黨議員許淑華批評，國際上都在譴責中國，徐卻痛失基本人性訕笑，印證中共同路人角色。本報系資料照
蕭美琴副總統2024年3月出訪捷克，遭大陸外交人員跟監尾隨險釀車禍，而國民黨立委徐巧芯、廖先翔談及此事，疑在節目訕笑引發爭議，民進黨議員許淑華批評，國際上都在譴責中國，徐卻痛失基本人性訕笑，印證中共同路人角色。本報系資料照

副總統蕭美琴年去年出訪捷克傳出大陸外交人員跟監尾隨險釀車禍，綠營批，國民黨立委徐巧芯、廖先翔談及此事，在節目訕笑，國際上都在譴責中國大陸，徐卻痛失基本人性訕笑，印證中共同路人角色，呼籲民眾7月26日投入大罷免。

民進黨議員許淑華批，國民黨立委連國家元首的生命都可以開玩笑，還有什麼誇張的事做不出來，昨立委徐巧芯、廖先翔一起在吃飽來打臉節目上討論此事，廖卻用輕浮的語氣說，「中國太遜沒撞上」，在一旁的徐巧芯卻沒有制止，還在訕笑，兩人行為，不但失去基本人性，更印證中共同路人角色。

許淑華說，國際社會都在譴責中共，聲援蕭美琴，唯有中共才會用這種態度來回應，如果中共是攻擊、恐嚇國民黨主席朱立倫，或任何一個非民進黨的政治人物，她也會嚴厲譴責中共的行為，要求中共對此道歉，任何一個台灣人，看到副總統被中共蓄意謀害，應該要譴責暴力，批評中共的行為。

徐巧芯、廖先翔日前在網路節目上談及蕭美琴2024年3月出訪捷克，遭大陸外交人員跟監尾隨險釀車禍，2人被爆發出笑聲嘲笑引爆爭議，徐昨還原當下狀況否認訕笑稱，嘲諷的是黑熊學院的避難包賣不出去「全台灣誰不想笑呢？」

徐巧芯說，如果這麼久前在捷克就曾經發生這樣子的追撞事件，知道是中方的情報人員，要求捷克把情報人員找出來，因為這是一個明顯犯法的行為，甚至捷克要去把這個所謂的情報人員給驅逐，可是目前完全沒有看到相關進度，且為何蕭美琴行程會讓大陸人員在捷克知道，是不是因為國家安全會議秘書長吳釗燮任外交部長時的秘書何仁傑，早掌握非常多有於蕭美琴成情報，透露給其他的國家。

許淑華 蕭美琴 捷克 徐巧芯 中共同路人

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