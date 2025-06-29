聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨通過縣市長提名辦法 僅3地辦初選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

民進黨全代會昨天無異議通過二○二六年直轄市長暨縣市長提名特別條例，僅三縣市確定舉辦初選，民進黨前副秘書長游盈隆批評，民進黨主席賴清德並未記取蔡英文二○二二年沒收初選，導致地方選舉慘敗教訓；而原定要提案討論的「三等親禁令」，禁止民代親人擔任公費助理，則在黨內巨大反彈下暫緩。

民進黨縣市長提名辦法分為三類型，還可連任的執政縣市屏東、澎湖由黨主席徵召；任期屆滿不能連任縣市的高雄、台南、嘉義縣，則依照初選程序，由選對會統籌規畫辦理；非執政縣市則由選對會綜合評估之後，向黨主席提出人選，民調也在綜合評估的範圍內。

游盈隆表示，民進黨只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選，其他不是直接徵召就是協調後徵召，黨內民主只剩百分之十三點六。二○二二年九合一地方選舉，民進黨遭遇歷史性空前挫敗，蔡英文沒收黨內初選是最重要因素之一，如今歷史重演，是否將重蹈二○二二年慘敗覆轍，非常值得觀察。

「三等親禁令」則是今年二月，多位民代因助理費遭檢調調查，賴清德在中常會下令，要求民進黨公職應採最高標準，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理；並交辦給黨秘書長林右昌，研議在全代會修改黨章，納入規範。

這項改革引發民進黨內大反彈，民進黨新北市議員林秉宥就認為，邏輯太過牽強，狗屁想法還規畫要入黨章；民進黨台北市議員簡舒培也被爆料，批評該政策超級蠢。最終中央黨部在今年全代會提案喊卡。

林右昌表示，牽扯到黨內規範，都還在討論當中，依照相關程序完成才會提出。

罷免 民進黨

延伸閱讀

林右昌：與罷團合作護國遶境 公民力量展現

僅3縣市初選黨內民主剩13.6% 游盈隆：賴清德未記取教訓

潘孟安才緩頰...林右昌再提雜質 黃國昌：兩面手法令人佩服

林右昌：不護台的政客就是「雜質」

相關新聞

影／林岱樺涉貪退選高雄市長？ 柯志恩估7月底會明朗

下屆高雄市長選舉，綠營民進黨立委林岱樺涉詐領助理費官司，原本呼聲最高卻形象重挫，黨內廉政會要求7月30日前給出說明，國民...

民進黨通過縣市長提名辦法 僅3地辦初選

民進黨全代會昨天無異議通過二○二六年直轄市長暨縣市長提名特別條例，僅三縣市確定舉辦初選，民進黨前副秘書長游盈隆批評，民進...

2026基隆市長綠營徵召呼聲最高？童子瑋未鬆口

民進黨全代會今天通過2026縣市長提名只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選。基隆市民進黨有意角逐市長目前以總統賴清德外甥、...

迎戰2026大選 民眾黨8月開黨代會完備選舉提名條例

民進黨今天舉辦全代會，通過2026年直轄市暨縣市長等提名特別條例。台灣民眾黨規劃8月10日在桃園舉辦第3屆第2次黨代表大...

民進黨高雄市長初選競爭激烈 形成4搶1局面

民進黨全代會今天通過2026縣市長提名只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選。高雄市初選競爭激烈，形成4搶1局面，表態角逐的...

國民黨應戰大罷免 牽動2026布局及黨主席選舉

國民黨目前14個執政縣市、有9縣市首長2屆任滿，如何延續執政成為2026重要挑戰。現因適逢大罷免以及新任黨主席選舉遲未舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。