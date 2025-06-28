2026基隆市長綠營徵召呼聲最高？童子瑋未鬆口

民進黨全代會今天通過2026縣市長提名只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選。基隆市民進黨有意角逐市長目前以總統賴清德外甥、現任議長童子瑋呼聲最高，黨內評估最可能「徵召」。童子瑋今出席全代會並未鬆口，但晚間在臉書貼文說，接下來大罷免是最關鍵時刻，他身在基隆，會跟他們的夥伴一起，守護所有第一線的公民力量。

據指出，在非民進黨執政縣市，提名條例規定，經徵詢、協調後產生人選，再由黨主席提名、中執會通過後徵召。基隆市民進黨內人士表示，目前黨內童子瑋呼聲最高，也掌握議會系統，參選態勢已相當明朗，並無其他議員想爭逐，地方已逐漸有共識由童出戰。

童子瑋面對媒體詢問時未鬆口，只表示每一天都在努力工作，認真去了解基隆的脈動、面向。

童子瑋今晚在臉書貼文說，今天參加全代會，跟很多久未見面的朋友打了招呼，也聽了賴清德總統和卓榮泰院長的演講，從他們上任到現在歷時400多天，可以說是面對了史上最艱難的國會局勢。

童子瑋表示，現在的台灣面對中共和藍白立院的內外夾攻，如果希望能有一個正常運轉的政府，不只對內要能夠推出福國利民的政策，對外要持續精進自我防衛的能力，那現在就是最關鍵的時刻了。賴清德總統說，現在國內政局最大的挑戰就是立法院，因為過半數的在野聯盟，不僅開會不按照議事規則，通過的法律違反憲法，更大刪除中央政府總預算，影響政府的運作、國家的進步發展。

童子瑋指出，台灣人民不是傻子，不會一直被騙，所以公民們發現失控的國會，決定要自己來拯救這個國家，公民也自主發起大罷免。

童子瑋並說，台灣人民已經看清楚國會的狀況，接下來的時間，就是最關鍵的時刻，他們要靠更大的民主，來守護國家的民主。「我身在基隆，也會跟我們的夥伴一起，守護所有第一線的公民力量。」