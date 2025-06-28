民進黨高雄市長初選競爭激烈 形成4搶1局面

民進黨全代會今天通過2026縣市長提名只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選。高雄市初選競爭激烈，形成4搶1局面，表態角逐的立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都是資深區域立委，基層實力勢均力敵，近來除了大街小巷掛起宣傳看板，大打文宣戰外，在地方派系施力運作下，競爭更呈現白熱化。

隸屬正國會的林岱樺，原本民調、呼聲最高，是最被看好的市長熱門人選，卻捲入詐領助理費案遭到起訴，蒙上涉貪形象，聲勢下滑，被外界認定初選形同出局。

不過林岱樺今天現身全代會，強調自己民調第一，喊話「高雄的未來由高雄市民決定，林岱樺的未來由高雄市民決定」，表達不放棄初選的決心。

許智傑、賴瑞隆同屬新潮流系，兩人都打出與總統賴清德、市長陳其邁同框牌，營造延續接班意象，卻演變成網內互打，在缺乏整合的態勢下，恐導致新系在初選當中失利。

反觀派系色不鮮明的邱議瑩鴨子划水，近來獲得湧言會要角趙天麟公開力挺，助漲聲勢。湧言會未推派市長人選，與下屆市長參選人結盟成為目標，傳趙天麟已入邱競選團隊，整合非新系，期盼推高她勝算機率力拚出線。