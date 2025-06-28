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迎戰2026大選 民眾黨8月開黨代會完備選舉提名條例

中央社／ 台北27日電
台灣民眾黨規劃8月10日在桃園舉辦第3屆第2次黨代表大會與6週年黨慶。民眾黨示意圖／聯合報系資料照片
台灣民眾黨規劃8月10日在桃園舉辦第3屆第2次黨代表大會與6週年黨慶。民眾黨示意圖／聯合報系資料照片

民進黨今天舉辦全代會，通過2026年直轄市暨縣市長等提名特別條例。台灣民眾黨規劃8月10日在桃園舉辦第3屆第2次黨代表大會與6週年黨慶，且為迎戰2026九合一大選，民眾黨中央黨部研擬「公職人員提名條例」，經黨代表大會通過後，就能成立選舉決策委員會。

民眾黨前黨主席柯文哲曾說，黨代表大會及黨慶將在台灣各地舉行，為此，前兩屆黨代表大會曾移師台中、高雄。鑑於桃園不僅是六都人口稠密區，亦是柯文哲2024總統大選得票率最高縣市，民眾黨今年規劃黨代表大會地點時，便選擇落腳桃園。

據了解，今年民眾黨黨代表大會與黨慶將在8月10日舉行，由於時間逼近8月23日的重啟核三公投，黨代表大會上除了有能源與公投的重要宣示，也會在黨慶活動上規劃與能源有關的競技遊戲和文宣。

民進黨今天舉行全代會，通過2026年直轄市暨縣市長提名特別條例、2026年直轄市議員提名特別條例，以作為2026年地方首長與議員選舉的提名依據。

對於明年九合一大選布局，民眾黨規劃藉今年黨代表大會將選舉提名規範法制化。民眾黨秘書長周榆修受訪表示，民眾黨創黨後連年都在征戰選舉，過去雖曾設置公職人員提名辦法，但屬於任務性質，為了黨長遠發展，仍應設置相關的選舉母法。

周榆修指出，去年總統大選結束後，柯文哲就指示要成立小組研擬選舉提名的母法，依據規劃期程，中央黨部預計在8月的黨代表大會提出「公職人員提名條例」，經黨代表大會通過後，屆時就能依規定提出「2026選舉提名辦法」以及成立「選舉決策委員會」。

此外，民眾黨這屆不分區立委設有「兩年條款」，近來有媒體報導，民眾黨內有黨代表已展開連署，運作終止兩年條款，預計於8月黨代表大會提案。

民眾黨人士對此坦言，目前黨內對兩年條款態度意見分歧，有黨員認為若修改兩年條款恐損害民眾黨誠信，不應該提案終止；但也有黨員認為，後續8位候任立委戰力難以跟現任8位立委匹敵，此時換將恐導致立院戰力出現斷層。

民眾黨人士指出，除非有人在黨代表大會提案，才有可能去討論是否要暫緩或終止兩年條款，惟黨內核心圈並不認為現在有廢除兩年條款的基礎，且是否真的會有黨代表提案仍不明朗。

黨代表 台灣民眾黨

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