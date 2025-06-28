國民黨應戰大罷免 牽動2026布局及黨主席選舉

國民黨目前14個執政縣市、有9縣市首長2屆任滿，如何延續執政成為2026重要挑戰。現因適逢大罷免以及新任黨主席選舉遲未舉行，黨內對於布局2026地方選戰，尚未有過討論；黨內人士表示，需待罷免結束、新主席上任，才有時間討論地方選戰。

2022年縣市長選舉，國民黨囊括14縣市，包括新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等9縣市長，都已2屆任滿將另尋戰將。至於台北市、桃園市、基隆市、南投縣、連江縣等，都試圖尋求連任。

國民黨將於今年改選黨主席，而新任黨主席將擁有2026年地方選舉的提名權，因此，新任黨主席首要任務，便是能延續藍營持續掌握多數地方縣市執政的優勢，並在2028年贏得總統大選，重返執政。

不過，受制於大罷免潮，國民黨從中央到各地方，現階段都專注在反罷免行動，也讓黨主席選舉相關時程無法確定。黨主席朱立倫日前接受專訪時，透露相關時程包括將於7月公告、9月投票等，但也遭到黨內面臨罷免的藍委反對，加上黨高層現以反制罷免為首要任務，尚未召開任何有關黨主席選舉的會議。

黨內人士表示，朱立倫只是按相關規定說明黨主席選舉時程，目前要動員基層反罷免，又要進行主席選舉，確實會分身乏術，徒增不必要負擔。雖然黨章有相關的選舉規定，但若是面臨罷免的藍委一同提案要求延後黨主席選舉，相信黨中央會從善如流。

藍營地方輔選人士也說，多位國民黨立委面臨罷免，加上多個地方黨部幹部因司法事件遭羈押、起訴形同團滅，根本沒有多餘力氣同時面對罷免潮及黨主席選舉；此刻已是國民黨存亡之秋，大家的目標都是要守住藍委席次，不會有人在意黨主席選舉。

這位地方人士認為，藍營面對這次大罷免潮，各地以大選規格面對，可讓各地縣市長或議員等提前練兵，也是提前為2026年地方選舉作準備，只要最終罷免結果對藍營有利，相信也會為2026年地方選戰打下一劑強心針，待黨主席改選、新人選上任，面對後續的地方布局，相信會更加順利。

至於直轄市與縣市長可能人選，新北市長侯友宜任滿，被點名可能參戰人選包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、國民黨立委洪孟楷。台中市長盧秀燕如何順利交棒也是觀察重點，目前以立法院副院長江啟臣參選呼聲高，政壇老將、曾任台中市副市長的立委楊瓊瓔也是熱門人選。

非六都方面，彰化縣立委謝衣鳯備戰彰化縣長多時，是接班可能人選；不分區立委張嘉郡持續勤跑基層，是雲林縣長熱門人選；台東縣方面，議長吳秀華被視為強力的接棒人選；花蓮縣部分，吉安鄉長游淑貞有意爭取，但藍營在花蓮尚未完成整合；新竹縣則是包括立委徐欣瑩、林思銘與新竹縣副縣長陳見賢等人，都是可能人選。