快訊

金曲獎不斷更新／someshiit 山姆新人獎 《AAA》奪首金

大巨蛋刑事警察局旁爆衝突 Uber司機慘遭男騎士一家大小圍毆倒地

「嚇到哭不出來」陸配小微回貴州喊害怕 自曝深夜接恐嚇電話

民進黨南高初選競爭白熱化 新北彰化民調爭鋒

中央社／ 台北28日電
民進黨全代會下午登場，黨主席、總統賴清德（右一），副總統蕭美琴（左二）與行政院長卓榮泰（左三）、總統府秘書長潘孟安（左一）一同出席。記者黃義書／攝影
民進黨全代會下午登場，黨主席、總統賴清德（右一），副總統蕭美琴（左二）與行政院長卓榮泰（左三）、總統府秘書長潘孟安（左一）一同出席。記者黃義書／攝影

民進黨全代會今天通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例，做為2026地方大選提名依據。依條例，執政任期2屆屆滿的直轄市、縣市，如高雄市、台南市等將辦初選，未來隨著初選時程提上檯面，黨內角逐將更白熱化。

民進黨目前執政有5縣市，高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣；其中，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁在2026年執政2任屆滿。

依據全代會今天通過的2026提名特別條例，執政未滿2屆的縣市首長將拚連任，包括屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復，將由黨主席徵召。

執政任期2屆屆滿直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選；提名初選時程由2026年選舉對策委員會統籌規劃。

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁在2026年執政2任屆滿，依初選程序，由2026年選對會辦理，黨內多人表態競爭的高雄、台南市長初選將以民調決勝負。

高雄市部分，民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺都有意爭大位；不過，林岱樺涉詐助理費案日前遭起訴，未來動向備受關注。

台南市部分，立委陳亭妃、林俊憲力拚出線，火藥味非常濃厚。嘉義縣部分，立委蔡易餘頻頻被點名接棒翁章梁，不過，地方也在關注是否有其他力量挑戰。

至於非民進黨執政縣市，提名條例規定，經徵詢、協調後產生人選，再由黨主席提名、中執會通過後徵召，若協調後仍無共識，則經「民調等綜合評估」後，向黨主席提出。

目前以新北市長及彰化縣長提名最受矚目，民調將是一大評估關鍵。彰化縣方面，目前有4人表態，包含立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢以及前市長邱建富。新北市長熱門人選為民進黨秘書長林右昌與立委蘇巧慧。

除了競爭白熱化的選區，民進黨布局2026，台中市不排除徵召立委何欣純；台東縣方面，黨內看好由原民立委陳瑩出馬，陳瑩也全心投入2026年台東縣長選舉，與不分區立委莊瑞雄合作，一步一腳印走遍台東各聚落。

基隆市長部分，基隆市議會議長童子瑋是熱門人選，不過童子瑋面對媒體詢問時都未鬆口，只說每一天都在努力工作，認真去了解基隆的脈動、面向。

延伸閱讀

陳瑩罷免提議書涉偽造 國民黨組發會副主委訊後請回

綠正國會中常委陳茂松 「4點聲明」挺林岱樺清白

【重磅快評】戰清白或戰到底 林岱樺能成女版鍾東錦？

從此不涉政治！通法寺住持幫林岱樺操盤 羈押庭淚求交保

相關新聞

民進黨嘉義縣長敲定辦初選 英系、賴系恐上演派系對決

民進黨全代會今天通過2026縣市長提名只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選，嘉義縣看似風平浪靜，實則暗潮洶湧，英系立委蔡易...

訪問捷克險遭撞 蕭美琴：中共無法阻止我為台灣發聲

副總統蕭美琴去年3月訪問捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。蕭美琴今天透過社群平台Ｘ表示，中共的非法行徑，無法阻止她...

國民黨應戰大罷免 牽動2026布局及黨主席選舉

國民黨目前14個執政縣市、有9縣市首長2屆任滿，如何延續執政成為2026重要挑戰。現因適逢大罷免以及新任黨主席選舉遲未舉...

民進黨南高初選競爭白熱化 新北彰化民調爭鋒

民進黨全代會今天通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例，做為2026地方大選提名依據。依條例，執政任期2屆屆滿的直轄...

民進黨台南市長初選 賴系林俊憲與力拚第一女市長陳亭妃對決

民進黨全代會通過2026年直轄市及縣市長提名特別條例，台南市長黃偉哲任期屆滿不得連任，民進黨將以初選產生人選，被視為賴清...

對等關稅90天暫緩將到期 經貿辦：互惠互利凝聚共識

美國政府對等關稅的90天暫緩期預計將在7月9日屆滿，行政院經貿談判辦公室今天表示，政府持續與美方磋商，也在互惠互利原則下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。