民進黨南高初選競爭白熱化 新北彰化民調爭鋒

民進黨全代會今天通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例，做為2026地方大選提名依據。依條例，執政任期2屆屆滿的直轄市、縣市，如高雄市、台南市等將辦初選，未來隨著初選時程提上檯面，黨內角逐將更白熱化。

民進黨目前執政有5縣市，高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣；其中，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁在2026年執政2任屆滿。

依據全代會今天通過的2026提名特別條例，執政未滿2屆的縣市首長將拚連任，包括屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復，將由黨主席徵召。

執政任期2屆屆滿直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選；提名初選時程由2026年選舉對策委員會統籌規劃。

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁在2026年執政2任屆滿，依初選程序，由2026年選對會辦理，黨內多人表態競爭的高雄、台南市長初選將以民調決勝負。

高雄市部分，民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺都有意爭大位；不過，林岱樺涉詐助理費案日前遭起訴，未來動向備受關注。

台南市部分，立委陳亭妃、林俊憲力拚出線，火藥味非常濃厚。嘉義縣部分，立委蔡易餘頻頻被點名接棒翁章梁，不過，地方也在關注是否有其他力量挑戰。

至於非民進黨執政縣市，提名條例規定，經徵詢、協調後產生人選，再由黨主席提名、中執會通過後徵召，若協調後仍無共識，則經「民調等綜合評估」後，向黨主席提出。

目前以新北市長及彰化縣長提名最受矚目，民調將是一大評估關鍵。彰化縣方面，目前有4人表態，包含立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢以及前市長邱建富。新北市長熱門人選為民進黨秘書長林右昌與立委蘇巧慧。

除了競爭白熱化的選區，民進黨布局2026，台中市不排除徵召立委何欣純；台東縣方面，黨內看好由原民立委陳瑩出馬，陳瑩也全心投入2026年台東縣長選舉，與不分區立委莊瑞雄合作，一步一腳印走遍台東各聚落。

基隆市長部分，基隆市議會議長童子瑋是熱門人選，不過童子瑋面對媒體詢問時都未鬆口，只說每一天都在努力工作，認真去了解基隆的脈動、面向。