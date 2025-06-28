民進黨台南市長初選 賴系林俊憲與力拚第一女市長陳亭妃對決

民進黨全代會通過2026年直轄市及縣市長提名特別條例，台南市長黃偉哲任期屆滿不得連任，民進黨將以初選產生人選，被視為賴清德子弟兵的立委林俊憲以及力拚「台南第一女市長」的立委陳亭妃，兩人廝殺激烈，也被視為賴系與非賴系之爭。

被視為賴清德嫡系，林俊憲出身新潮流系，早在去年8月即喊出「台南最好」口號，強打與賴清德合照的「信賴連憲」，並與台南市議長邱莉莉、副議長林志展，以及過半黨籍議員合體背書，同樣被歸類為賴系的郭國文、林宜瑾、賴惠員等立委也早已動起來，整合成「台南隊」。

陳亭妃則扎根基層，出生政治家庭，自小跟著父親跑選舉，與選民互動自然。她曾參與2018年民進黨市長初選，6搶1僅輸黃偉哲，積累基層實力，面對賴系大軍，陳亭妃也掛上與賴清德合照的大型看板，打出「妃常信賴」對抗，拉攏支持。

林俊憲高舉正賴系大旗，但客觀來看，他從去年連任立委才開始投入參選市長，勤跑行程補強地方連結，日前他在永康舉辦「挺農業團結大會」，提出「最賺錢的農業、最永續的環境、最幸福的農村」三箭政策，爭取農業支持族群。

陳亭妃在原台南市區及舊縣區均有不錯的基礎，多次民調都被看好；但2018年台南市議長選舉的「跑票事件」仍為陳亭妃所揹負的包袱之一，當時黨內票流向退出民進黨的郭信良，讓民進黨失守議長席次。

此事近日再被邱莉莉重提，政壇揣測有意敲打陳亭妃，可望呼喚綠營更加團結。林俊憲也喊出要整合民進黨過去「跑票、叛黨、分裂」的問題，打造「整好隊」的台南隊。

但由於初選採「全民調」制度，選情也不再是單純的黨內路線之爭。未來誰能吸引中間選民，甚至是國民黨、民眾黨支持者的認同，也是勝負關鍵。

因此除了本地陸戰競爭，雙方也將戰場擴至空戰舞台，兩人均投入「大罷免」行動。林俊憲偕同王定宇、郭國文等跨黨派台南市議員成立「台南隊」，投入罷免行動，聲稱以「人力、物力、火力」三力支援全台罷團。

陳亭妃則組成「妃妃鐵馬隊」，七月五日將從台北市信義區出發，進軍國民黨立委徐巧芯的選區，訴求反暴力、挺罷免，以單車環台方式訴求民主。