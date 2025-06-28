民進黨嘉義縣長敲定辦初選 英系、賴系恐上演派系對決

民進黨全代會今天通過2026縣市長提名只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選，嘉義縣看似風平浪靜，實則暗潮洶湧，英系立委蔡易餘跨出海區至山區跑行程，目前呼聲最高，賴系縣議員黃榮利也表態參選，向潘孟安爭取初選權利，英系及賴系決戰可能重演當年花文大戰。

嘉義縣目前仍是英系大老陳明文在操盤，縣長翁章梁2屆即將任滿，英系布局由蔡易餘接棒，雖還沒有公開表態參選，但他近期勤跑山區行程，包括立院茶改場考察會議、公所中崙溫泉考察行程等，有海區多年深耕實力，以及翁章梁8年打下基礎，是目前呼聲最高人選。

「為了我開這扇門，一定要參加！」黃榮利表態100%會參加初選，他曾向總統府秘書長潘孟安建議，「不能把我的初選權利沒收」，現在全代會通過嘉義縣辦初選，一定要好好把握機會，為縣民謀福利，他會把翁章梁打下來的農工大縣基礎，繼續發揚光大。

蔡易餘及黃榮利都有可能參選嘉義縣長，蔡易餘有著英系的資源及人脈，黃榮利之前參與罷免太保市民代表林淑勉失敗，聲勢略有受挫，但他與賴總統交好，之前民調事件唯一逆風力挺賴清德，若有機會獲得中央支持，並再次號召反明文規定聯盟，也有機會勝選。

此外，嘉義縣議會議長張明達也獲支持者鼓勵參選縣長，但他因年紀等因素考量，日前已向黨內高層表態讓給年輕人，讓想拚的人去拚，想選的人自己去爭取，只要黨內提名，他就支持誰。外界推測，雖然張明達不選縣長，但他下屆仍會參選並連任議長。