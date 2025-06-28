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對等關稅90天暫緩將到期 經貿辦：互惠互利凝聚共識

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國政府對等關稅的90天暫緩期將屆滿，經貿辦表示，行政院副院長鄭麗君（右）、談判代表楊珍妮（左）持續與美磋商中。（記者許正宏／攝影）
美國政府對等關稅的90天暫緩期將屆滿，經貿辦表示，行政院副院長鄭麗君（右）、談判代表楊珍妮（左）持續與美磋商中。（記者許正宏／攝影）

美國政府對等關稅的90天暫緩期預計將在7月9日屆滿，行政院經貿談判辦公室今天表示，政府持續與美方磋商，也在互惠互利原則下逐步凝聚共識，未來若有相關進展將再適時對外說明。

美國總統川普在4月初宣布對等關稅措施，引發全球經貿大動盪，他隨後宣布90天暫緩期，期間採取10%對等關稅即將在7月9日到期。川普日前表示，已和4到5個國家達成貿易協議，也正和其他國家談協議，但無法和每個國家都達成協議，未來一週左右，會寄信告知其他國家將面臨的關稅稅率。

對於我方與美國的談判進度，行政院經貿辦透過書面表示，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮及相關部會持續與美方進行議題磋商及整體溝通，雙方在互惠互利原則下逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。

至於磋商細節，經貿辦表示，基於台美雙方默契，現階段仍不便向外界多做說明，未來若有相關進展將再適時對外說明。

川普於4月初宣布對等關稅新政後，台美雙方在4月11日進行視訊會議，5月1日在華府舉行首輪實體磋商，針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題交換意見。楊珍妮五月中赴韓國參與APEC部長級會議時，雙方也討論到談判進展；美國財政部長貝森特曾透露台灣向美方「提出非常好的提案」。

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