訪問捷克險遭撞 蕭美琴：中共無法阻止我為台灣發聲

副總統蕭美琴去年3月訪問捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。蕭美琴今天透過社群平台Ｘ表示，中共的非法行徑，無法阻止她在國際社會為台灣利益發聲。

捷克媒體日前報導，捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性的行動；這場行動甚至計畫碰撞蕭美琴座車。

蕭美琴今天在Ｘ表示，她此次的布拉格之行收穫豐富，感謝捷克當局的熱情款待與周到維安。「中共的非法行徑，無法阻止我在國際社會為台灣利益發聲」。

針對蕭美琴在捷克的遭遇，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）27日發布聲明，稱中國策動暴力構成國家恐怖主義，已跨越底線。蕭美琴今也在Ｘ轉發IPAC聲明並表達感謝。蕭美琴表示，感謝IPAC對反對暴力與脅迫的聲援，台灣不會因威嚇而被孤立。