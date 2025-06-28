民進黨全代會 高雄市長初選競爭成焦點

民進黨今天召開全代會，2026高雄市長初選競爭激烈，成場外焦點。立委林岱樺說，她目前民調第一，有責任繼續領跑高雄隊；競爭對手立委邱議瑩被問到是否有信心勝過林岱樺時，豎起大拇指回應；立委賴瑞隆對相關議題則表示尊重。

民進黨全代會下午在台北國際會議中心舉行，以「更好的民主、更好的台灣」為主軸、以「船隻破浪前行」為意象，象徵團結力量，集眾人之力，匯集更大的民意，共同朝同一個目標前進。

今天會議重頭戲是迎戰2026直轄市及縣市長與地方議員選舉，通過「2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」以及「2026年直轄市議員提名特別條例」。

民進黨內有意角逐高雄市長提名包含立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，而林岱樺因涉嫌詐領助理費案遭高雄地檢署起訴，民進黨廉政會日前決議請林岱樺7月30日說明。

林岱樺今天出席全代會前，主動走到媒體採訪區表示，她現在是民調第一名，就有責任繼續領跑高雄隊，她也是高雄市民最期待的高雄市長人選，對於鄉親的熱情，她非常感謝，「高雄的未來由高雄市民決定，林岱樺的未來由高雄市民決定」。

對於林岱樺強調自己民調第一，邱議瑩表示，高雄的未來當然由高雄市民決定；記者追問是否有信心勝過林岱樺，邱議瑩豎起大拇指。賴瑞隆對於林岱樺的說法則表示，充分尊重。

高雄市長陳其邁下午出席全代會，率同屬英派的嘉義縣長翁章梁、民進黨立委莊瑞雄等人一起進入會場。