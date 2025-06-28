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嘲笑中共密謀「撞蕭美琴失敗」？ 徐巧芯還原：我是笑黑熊學院

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
立委徐巧芯下午與市長蔣萬安出席「西村拾憶站」揭幕式及公益園遊會受訪。記者楊正海／攝影
立委徐巧芯下午與市長蔣萬安出席「西村拾憶站」揭幕式及公益園遊會受訪。記者楊正海／攝影

立委徐巧芯、廖先翔日前在網路節目上談及蕭美琴副總統2024年3月出訪捷克，遭大陸外交人員跟監尾隨險釀車禍，2人被爆發出笑聲嘲笑蕭美琴。對此，徐巧芯下午受訪還原此事，她說，沒有嘲諷蕭美琴，她嘲諷的是黑熊學院的避難包賣不出去「全台灣誰不想笑呢？」

徐巧芯下午與市長蔣萬安出席「西村拾憶站」揭幕式及公益園遊會受訪，針對「笑蕭美琴」一事，她說，第一，昨天在網路上有非常多的人在造謠，說要廖先翔委員講這段話的時候，說她我在一旁嘲諷蕭美琴，「沒有，我嘲諷的只是黑熊學院避難包賣不出去」。

她還說，因為聽到黑熊學院，現在全台灣誰不想笑呢？她對於蕭美琴他在捷克碰到的事，是非常謹慎在論述，但是側翼，包含沈柏洋，為了維護他的黑熊學院「把前面全部剪掉了」。

徐巧芯說，如果這麼久前在捷克就曾經發生這樣子的追撞事件，知道是中方的情報人員，捷克以及中華民國，要要求捷克把情報人員找出來，因為這是一個明顯犯法的行為，甚至捷克要去把這個所謂的情報人員給驅逐，可是目前完全沒有看到相關進度。

她說，令人質疑的是，為什麼蕭美琴的行程會讓大陸人員在捷克知道，是不是因為吳釗燮旁邊的何仁傑，早就已經掌握了非常多有關於蕭美琴成的情報，透露給其他的國家。

徐巧芯指出，為什麼當時發生時，當下沒有追究，而是等到現在這個時刻，突然的用頭版頭的方式來呈現，所以她再一次呼籲，要守護蕭美琴副總統的安全，最好的方式是要求捷克政府，把所謂的中共情報員繩之以法，把人找出來。

徐巧芯表示，她嘲諷的對象只有黑熊學院，這麼爛、又這麼貴的避難包，全台灣每個人聽到都會想笑，很正常，而蕭美琴在捷克所遇到的狀況，她反而很嚴肅的要求，捷克方應該要把這件事情水落石出，給蕭美琴交代，如果完全沒有交代，沒有真相，要怎麼說服民眾這個事情是完全真實？所以有事實、有真相、要道歉，這3件事缺一不可。

黑熊學院 蕭美琴 捷克

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