民進黨全代會登場 卓榮泰談能源：新式核能台灣願與世界共行

民進黨全代會今天登場，行政院長卓榮泰受邀施政報告。談到能源政策，卓榮泰說，台灣對於新式核能部分願意與世界共行，討論、研商更穩定的能源，盼藉此對產業做出更多支持。

民進黨全代會下午登場，今年主軸為「更好的民主、更好的台灣」。卓榮泰在施政報告時指出，內閣團隊未來有數項重要工作要進行，包含9月9日運動部將正式掛牌、社宅政策將推動更多青年與婚育住宅、長照3.0明年上路，以及透過兆元投資台灣與亞洲資產管理中心，擴大建立台灣資本能量，增加基礎建設與公共建設。

穩定能源政策部分，卓榮泰提到，政府會持續開發多元綠能，且對於新式核能將願意跟世界共行，討論、研商更穩定的能源，盼能對產業做更多支持；至於傳統核能，除了要有法律支持，同時也要在核安、核廢可處理，以及社會共識3項條件下才會起步向前。

對於政府正推動的半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等5大信賴產業，卓榮泰說，台灣會全力衝刺，尤其將加強智慧機器人、無人載具的製造，期待讓此成為下一個國家重要建設、另一個護國神山。

卓榮泰也說，6大區域產業及生活圈將透過150項基礎建設來支撐，若全部建設完成，國家將改頭換面。總統賴清德日前提出因應國安威脅的17項因應策略，卓榮泰表示，政院已盤點百餘項修法、立法、子法、策略、計畫等，希望引領國家更安全韌性。

談到擴大內需，卓榮泰指出，政府將從150項基礎建設開始，推動台灣都市社會全面貌加速發展，另外在觀光產業部分，將透過會展經濟、演唱會經濟、國際大型運動賽事等，帶動台灣觀光產業，形成內需擴大的消費刺激，讓國家經濟有不同發展面貌。