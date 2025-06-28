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綠全代會通過2026提名條例 僅高雄、台南、嘉縣要初選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨2026選戰提名條例，全代會通過。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026選戰提名條例，全代會通過。圖／聯合報系資料照片

民進黨全國黨代表大會今天登場，會中無異議通過2026年直轄市暨縣市長提名特別條例、2026年直轄市議員提名特別條例，以做為提名依據。

民進黨縣市長提名辦法分為三類型，還可連任的執政縣市的屏東、澎湖由黨主席徵召；任期屆滿不能連任縣市的高雄、台南、嘉義縣，則依照初選程序，由選對會統籌規畫辦理；非執政縣市則由選對會綜合評估之後，向黨主席提出人選，民調也在綜合評估的範圍內。

民進黨前副秘書長游盈隆批評，民進黨只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選，其他不是直接徵召就是協調後徵召，黨內民主只剩13.6%。2022年九合一地方選舉，民進黨遭遇歷史性空前挫敗，蔡英文沒收黨內初選是最重要因素之一，如今歷史重演，顯示賴總統兼黨主席並沒記取歷史經驗教訓，是否將重蹈2022慘敗覆轍，非常值得觀察。

黨主席 民進黨 嘉義

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