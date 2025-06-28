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指危害國安的在野掌控國會 卓榮泰：自己的國家自己贏回來

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／取自民進黨直播
行政院長卓榮泰。圖／取自民進黨直播

民進黨全國黨代表大會今天登場。行政院長卓榮泰致詞時表示，希望國會自行改革，能讓國家更有力量，讓國安更強，然而這一步，要結合更多社會力共同來完成。人民才是國家主人，民主的台灣，要用民主的方式保護，「民主的台灣，自己的國家，我們也會用自己的方式贏回來。」

卓榮泰致詞內容大多在細數執政以來的政績，卓說，行政團隊在動盪中平衡，在團結中前進。致詞尾聲，卓榮泰指出，行政團隊必須要得到國會支持，要給民進黨立院黨團「51戰隊」最熱烈掌聲，感謝他們堅守憲政、支持政府。

卓榮泰表示，民進黨團面臨的困難，不是每天在議場上的衝突，是每次表決時，都不知道表決的內容是什麼。現在的國會，被危害國安、以虛偽造假指控的在野黨掌控，這樣的國會是不健康、不正常的。卓說，現在台灣好像一隻要破繭而出的漂亮蝴蝶，他希望中央地方、朝野都能合作，讓台灣有能量迎向世界。

民進黨 國安 卓榮泰

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