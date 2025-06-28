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民調／賴總統滿意度創新低 近五成認為綠委過半不利社會安定

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美麗島電子報公布最新民調，近5成受訪者認為，若民進黨藉大罷免在國會過半，對社會安定及國家發展將會弊大於利。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報公布最新民調，近5成受訪者認為，若民進黨藉大罷免在國會過半，對社會安定及國家發展將會弊大於利。圖／聯合報系資料照片

美麗島電子報公布最新國政民調，結果顯示賴總統的施政滿意度及信任度雙雙下滑，不滿意度也上升。同時有超過3成受訪者質疑賴總統的10場演講是為推動大罷免或打擊在野黨，更有近5成受訪者認為，若民進黨藉大罷免在國會過半，對社會安定及國家發展將會弊大於利。

大罷免進入白熱化，同時賴清德總統「團結十講」的雜質說等說法，引發嚴重爭議，根據美麗島電子報公布的6月國政民調結果，賴清德總統的施政滿意度44.7%，比上次下降1.6個百分點。不滿意度46.8%，比上一次增加0.5個百分點。

對於賴清德的信任度方面，正向評價45.0%，下降3.5個百分點，負向評價46.8%，上升1個百分點。對賴清德總統執政以來的整體表現，很滿意占14.6%、還算滿意 30.1%、有點不滿意 18.6%、很不滿意 28.2%、未明確回答 8.5%。比上一次下降1.6%。

對於賴總統啟動全國10場巡迴演講的主要目的，有29.9%受訪者認為說明政府立場與政策，但也有21.9%認為是支持和推動大罷免、9.7%認為批判打擊在野黨；促進國家團結 24.9%、未明確回答 13.6%。

民調也詢問下個月舉辦對國民黨立委的罷免案投票，對於投同意罷免的傾向看法，有34.9%受訪者認為台灣才會更有力量反抗中國共產黨；但也有33.0%認為會打擊在野黨立委監督政府的力量；3.5%認為不一定、要看補選結果而定。

此外，對於民進黨如果透過大罷免和補選，在國會席次過半，對於賴總統任內的社會安定與國家發展，有48.1%受訪者認為弊大於利；36.6%受訪者認為利大於弊，4.2%認為一半一半或看情況而定。

本次民意調查由戴立安設計問卷與負責分析，並委託畢肯市場研究公司進行執行。調查期間為2025年6月24日至26日，對象為設籍於全國22個縣市、年滿20歲的民眾。

採用電腦輔助電話訪問系統（Computer-Assisted Telephone Interviewing, CATI）進行，由訪員透過市話與手機進行訪問，並採行住宅電話與行動電話雙架構抽樣設計。住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機 跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後 5 碼隨機跳號處理。

這次民調共成功訪問1076位受訪者，其中住宅電話樣本699人、行動電話樣本377人。在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

為確保樣本具代表性，對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度 等項進行樣本代表性檢定與 raking 加權處理，使樣本結構更接近母體人口分布，結果可視為具備統計代表性。

賴清德 美麗島電子報 民調 大罷免

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