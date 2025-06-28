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僅3縣市初選黨內民主剩13.6% 游盈隆：賴清德未記取教訓

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

民進黨全國黨代表大會今天預計將通過「2026縣市長選舉提名條例」，台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，民進黨只剩下高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選，未記取蔡英文2022年沒收初選教訓，令人非常錯愕。

游盈隆指出，今天全代會最重要任務是通過「2026直轄市長暨縣市長提名特別條例」，以及「2026直轄市議員特別提名條例」，然而，從各種跡象來看，這兩個提名條例將在會中鼓掌通過。

游盈隆說，提名條例草案內容，民進黨只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選，其他不是直接徵召就是協調後徵召，黨內民主只剩13.6%。2022年九合一地方選舉，民進黨遭遇歷史性空前挫敗，蔡英文沒收黨內初選是最重要因素之一，如今歷史重演，顯示賴總統兼黨主席並沒記取歷史經驗教訓，是否將重蹈2022慘敗覆轍，非常值得觀察。

游盈隆表示，他是民主老兵，曾親眼見證也參與過1980年代以來，那些年民進黨如何堅持基本理念與價值，經由黨內民主程序與競爭，淬鍊出無比堅韌的體質與精神，從無到有，從小到大，從在野到執政。因為他們相信民主，相信美國最偉大的哲學家之一杜威所說的，「民主的弊病須靠更多的民主去矯正，而不是靠更多的威權或統治者的英明」。

蔡英文 游盈隆 民進黨

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