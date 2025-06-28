潘孟安才緩頰...林右昌再提雜質 黃國昌：兩面手法令人佩服

賴清德總統日前「雜質說」引發爭議，沒想到總統府秘書長潘孟安昨赴立法院拜會才解釋，雜質沒有指任何人，是一種形容；民進黨秘書長林右昌在臉書指，「雜質」指的是投共、不護台的投機政客。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民進黨的兩面手法，玩得如此爐火純青，令人「佩服」。

黃國昌稍早在臉書發文表示，「林右昌口中的雜質、不正是吳釗燮嗎？」昨天，潘孟安才幫賴清德總統緩頰雜質說；今天，林右昌則親自幫雜質說下了定義，「民進黨的兩面手法，玩得如此爐火純青，令人『佩服』。」

黃國昌說，如果要批評誰不護台就是雜質，他想提醒林右昌，重用共諜、連外交部部長林佳龍都坦言對台灣外交傷害大的吳釗燮，目前仍繼續擔任賴清德總統的國安會秘書長，「為了護航賴清德總統的失言，連吳釗燮都罵下去都在所不惜，還真的是辛苦林右昌了。」