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蔡英文缺席民進黨全代會 趙少康：對賴清德投不同意票

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統蔡英文今年再度缺席民進黨全代會。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文今年再度缺席民進黨全代會。圖／聯合報系資料照片

民進黨今舉行全代會，前總統蔡英文不予出席。中廣前董事長趙少康說，這是蔡英文對賴清德總統投不同意票，賴清德如果不知改變，堅持一意孤行、擇惡固執的作風，蔡英文連明年的民進黨全代會都不會去。

趙少康說，賴清德上任13個半月，沒有完成一件好事，不是跟立法院對抗，搞什麼覆議、釋憲，就是發動大罷免，人民不是其餘人口，就是雜質，放著關稅、台幣升值、詐騙、缺工、少子化、青少年自戕上升、護理師不足、兩岸緊張於不顧，一面撕裂國家，一面高唱團結，真是活在平行時空，不知道今夕何夕。

趙少康指出，今天是民進黨召開最重要的全代會，蔡英文去年不來，今年還是不來，幕僚替她緩頰說她身體微恙，怎麼那麼巧，賴清德當黨主席的連續兩年，蔡英文都剛好有事？她才訪問立陶宛、丹麥和英國，身體精神看起來都好得很，明眼人都看得出來，蔡英文根本是藉故缺席，有意給賴清德難看，對賴清德的用人唯賴、排擠英系、反包容、反民主的一言堂做法，不但不支持，甚至用不出席投反對票。

趙少康認為，賴清德如果不知改變，堅持一意孤行、擇惡固執的作風，蔡英文連明年的民進黨全代會都不會去。

賴清德 蔡英文 民進黨

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