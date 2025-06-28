賴清德挨轟「超蠢」後...綠暫緩「三等親條款」黨內點關鍵

民進黨北市議員簡舒培因黨內「三等親條款」，被爆私下飆罵賴清德，許多民代也不滿此條款，民進黨全代會今未討論此條款，形同暫緩，綠營指出，關鍵核心應是「違法領薪水」，非親屬關係，此條款有點一竿子打翻一條船，有待討論。

今年二月，多位民代因助理費遭檢調調查，身兼民進黨主席的賴清德總統在中常會下令「三等親條款」，原先外界預期，在賴清德貫徹意志下，全代會將會有「三等親條款」相關提案，但黨內大反彈下，民進黨中央黨部今天並無提此案，形同無限期暫緩實施。

民進黨議員許淑華說，「三等親條款」本來就只是原則性建議，這次全代會主軸還是以2026提名為主，本來就不在這次討論案中，只是當時主席賴清德是以大原則去建議，屬於鼓勵性質，但決定權還是回歸各民意代表，只是希望若可以就盡量「避嫌」，更何況並不是只有親人才會詐領助理費，新竹市長高虹安案子就並非親人，真正關鍵還是不可沒工作領錢。

民進黨議員陳賢蔚也說，該條款出來後引起黨內不小討論，都市與鄉村條件不同，民代在尋找助理方面，也有不同需求，在中南部地區也較難找到助理，若直接用「三等親條款」來規範，有點一竿子打翻一條船感覺，若有投入並實質工作領錢為何要禁止，關鍵核心「違法領薪水」，而不是親屬關係本身。