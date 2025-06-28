綠全代會主軸「更好民主」 黃國昌：綠委帶頭示範獵巫
民進黨全代會今登場，今年以「更好的民主、更好的台灣」為主軸，要展現深化改革與團結前行的決心。民眾黨主席黃國昌今表示，賴清德總統就任以來，台灣民主不斷沉淪，綠委帶頭獵巫、公審，盼全代會該認真檢討是否能做決議制止民進黨的反民主行為。
黃國昌今赴三重池和宮發一千顆高麗菜，要以行動支持農民，現場大排長龍。黃國昌受訪時被問及民進黨全代會，表示對民進黨內程序，基本上都尊重，民眾黨向來不會介入他黨事務只不過這次主軸「更好台灣、更好的民主」，相信是絕大多數台灣人民的心聲。
黃國昌指出，目前問題是賴清德就任一年多以來，台灣民主不斷沉淪，人民成為總統口中的雜質，甚至在台灣這個號稱自由民主的島嶼上，民進黨立委帶頭示範什麼叫獵巫，什麼是公審，讓人民、特別是跟民進黨持不同意見的人生活在恐懼之中。
黃國昌認為，民進黨的全代會今天應該好好認真檢討、反省，是否能做一個決議制止民進黨繼續這樣操弄挑撥對立、甚至對不同意見的人發動公審這種反民主行為。
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