蔡英文曾喊法庭直播 黃國昌：8年了⋯為民進黨實現承諾

立法院會昨三讀通過攸關法庭直播的法院組織法部分條文修正案，民眾黨主席黃國昌今表示，2017年前總統蔡英文在司改會議，對全台灣人民做的承諾，民眾黨很高興經過了八年終於為民進黨實現了對人民的承諾。

黃國昌今天到三重池和宮發一千顆高麗菜，要以行動支持農民。稍早受訪時被問及民進黨立委林楚茵指稱藍白通過三讀是為了讓民眾黨支持反罷免一事，黃說，目前為止有高達七成以上的台灣人民是支持法庭直播，連民進黨自己的支持者都高達六成以上，林楚茵與其用這種來歷不明的東西想要挑撥、搬弄、抹黑，不如好好的正視民進黨自己過去跳票的歷史，讓陽光照進法庭，相信是所有人民的期待。

媒體追問民進黨立委蔡易餘稱這是為示範帶爭議解套，黃國昌表示，好好看過條文的人就會知道這根本是兩碼子事，第90條之4是不允許法庭的影帶散播，那是在沒有法庭直播的情況下，當法庭可以直播以後，請問各位媒體可以引用那個法庭帶去散播？當然可以散播，已經可以公開直播，為什麼經過合法直播的影帶不能夠散播？

黃國昌說，蔡易餘好像也當過律師，律師為了要進行政治的抹黑跟攻擊，連這種似乎不識字的話都講得出來，真的還蠻讓人遺憾的。