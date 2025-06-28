潘孟安緩頰「雜質說」 藍營：總統道歉、別裝無辜

總統府秘書長潘孟安昨率大法官被提名人赴立法院拜會，被問到賴清德總統「雜質說」，潘解釋沒有指任何人。國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，這是民進黨一貫伎倆，打著民主旗號行鬥爭之實，籲總統收回言論向國人致歉。

賴清德日前在團結十講第二講提出「雜質說」，被視為是指在野黨，引發外界強力批評。潘孟安昨率大法官到立法院拜會院長韓國瑜、國民黨立院黨團時被問到此事，稱賴總統沒有指任何人，百煉成鋼是一種形容。國民黨團總召傅崐萁則表示，國民希望安居樂業，「可能國家不宜有太多的淬煉」。

吳建志今天說，潘孟安說法是在淡化爭議、安撫朝野，但不到一天，民進黨立委吳思瑤竟直接點名「總統說的雜質就是國民黨立委羅明才」，無異是打臉潘孟安。

吳建志表示，這是民進黨一貫伎倆，總統先是模糊發言放話試水溫，黨內高層立刻切割否認，再由側翼與親信公開補刀，全套動作一氣呵成、毫無誠意，根本就是打著民主旗號行鬥爭之實。

他說，羅明才是問政經驗豐富、表現傑出的資深立委，因為在國會監督民進黨預算與人事權，惹來打壓與政治追殺。賴清德用「雜質」形容國會立委，是對民意的侮辱、對監督制衡的不耐煩。

吳建志呼籲總統應立刻收回言論、向國人致歉，並明確說明立場，也要民進黨停止用雙重話術欺騙人民，「一邊裝無辜，一邊開地獄之門」，才是真正讓台灣陷入對立的亂源。