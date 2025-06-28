蕭美琴在捷克遭跟監 凌濤疑：與吳釗燮秘書共諜案有關

捷克媒體「iROZHLAS」引述捷克軍事情報局說法，指副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克時，車隊被一輛轎車跟車險釀車禍。國政基金會副執行長凌濤今日質疑，蕭美琴在捷克被跟監，恐與國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的秘書何仁傑涉共諜案有關。

凌濤說，我國國家正副元首的安全遇到風險，就是整體國家的風險，不能草率帶過，船過水無痕，必須清楚向國人交代原委及如何加強維安。他甚至懷疑，中共能掌握情資，尾隨準蕭副總統車隊，有高機率與時任外交部長吳釗燮秘書共諜案有關，其中有三大巧合，也可以說是三大疑點。

凌濤表示，一是跟隨吳釗燮十年的秘書何仁傑被查出是共諜，權限足以觸及準正副元首出訪資料，而何恰巧在去年三月離職，會不會是因何涉及將蕭副總統出訪資料洩漏給中共，而匆忙離職？

凌濤指出，二是事情發生在去年三月，如今冷飯熱炒因捷克軍情單位出具報告證實。恰巧吳釗燮面臨共諜案起訴，人卻遠赴歐洲德國，有無與毗鄰的捷克協調報告內容與時機點？自己辦公室的爛攤，緊急前往收尾？

凌濤提到，三是我國準副元首發生重大外交事件，一年過去竟然是由捷克軍情單位披露，我國國安會的功能是什麼？為此案有無專案調查，向國人報告？靜悄悄的原因，是不是因為根本就是吳釗燮秘書共諜案引發，而不敢說出真相？

凌濤總結，他針對中共失當舉措譴責，但國人更想知道，該事件真相，是不是真的涉及綠營府院黨的共諜案？