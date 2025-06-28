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林右昌：不護台的政客就是「雜質」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨秘書長林右昌臉書表示，反共護台是2300萬台灣人的共識，如果有「雜質」，那指的便是投共、不護台的投機政客。民主不是用肢體動作威嚇就能讓台灣退讓，台灣不會後退一步，即將進入投票的大罷免是愛台灣，為了斬斷中共在台的代理勢力，為了保衛台灣的主權與尊嚴，盼國人一起站出來。

捷克軍情局日前證實，副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪期間，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車。林右昌批評，中國此舉是赤裸裸的軍事恐嚇、跨國暴力，至今卻未看到國民黨任何人公開譴責其暴行，不護台的政客就是所謂「雜質」，呼籲國人透過罷免投票、斬斷中共在台的代理勢力。

林右昌說，中國外交部不僅毫無歉意，還反過來指控蕭美琴是「竄訪」、「分裂國家」，這種蠻恨言論與惡意甩鍋，只讓國際社會更加看清，中國的手不只伸進台灣內部，也伸到了歐洲與國際各個角落。

林右昌表示，台灣要更與民主國家團結合作，要求中國必須為這場暴力意圖負責，並公開向台灣人民道歉；對內也要請所有台灣人民看清楚，藍白如何完全配合唱和中共的論述，在國會裡包庇通過有利中共，把手伸進來台灣的法案。

林右昌指出，中共才是獨裁的法西斯政權，現在又被曝露出惡意傷害我國民選副總統的意圖，這是國之大義，大是大非。

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