捷克媒體爆蕭美琴去年險車禍 趙少康勸國台辦少講話

捷克媒體「iROZHLAS」引述捷克軍事情報局說法，指副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克時，車隊被一輛轎車跟車險釀車禍。中廣前董事長趙少康今早受訪質疑，他懷疑此事去年3月發生，怎麼是今年6月才爆出，且是捷克當地小媒體爆出，是否為我方駐地單位放消息想搞「王立強事件」？他也喊話國台辦，台灣搞大罷免，少講話，國民黨自己會處理。

捷克媒體引用捷克軍情局說法，稱蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克時，車隊險遭轎車追撞釀車禍。有粉專宣稱，有國民黨立委提案修選罷法，副總統當選人若在就職前身亡，總統當選人也不算，應該要重新選舉。對此，趙少康今早陪國民黨立委李彥秀掃街內湖湖光市場時，受訪說副總統是備位，副總統其實沒那麼重要，法律也有規定，副總統出缺就由立法院選出，主要是總統，總統發生問題就很嚴重，要停止選舉，但無規定副總統發生問題要停止選舉。

趙少康表示，蕭美琴這事情很奇怪，去年3月發生，怎麼是今年6月才爆出，而且是捷克當地一個非常小的電台、網站，幾百個人在看，是不是我方駐捷克的單位在這時候故意放這消息，又想跟以前的「王立強事件」一樣，放消息影響大罷免，他個人非常的懷疑。他也很反對中共外交官跟監我方出訪的重要官員，搞什麼東西，但是否要去害蕭美琴，他覺得也不可能。當地有當地的法律，中共人員是闖紅燈要跟監。不只是跟監蕭美琴，其他官員到任何國家，中國駐地的人都去跟監，這也非常不好，中國外交官也必須要自制。

趙少康也說，勸告國台辦，台灣現在搞大罷免，少講話，不要老是去發表評論，被記者一問就要回答，國民黨自己會處理，不需要北京也不需要國台辦插嘴，「你是幫民進黨的忙，你以為你在幹什麼，你最好記得，問就說這是台灣內部事務，沒有評論。」

王立強事件為，王立強自稱為中共前間諜，於2019年4月23日持旅遊簽證進入澳洲，後向澳洲安全情報組織自首，並在當地尋求政治庇護。他接受澳洲第九頻道節目「60分鐘」專訪時，聲稱自己是服務於「中國國防總參謀部」的特工，參與了北京政府干預香港和台灣的事務。當時王立強指控時任總統候選人韓國瑜受到北京控制。