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王義川掃街 突遇民眾握手喊「聽你講話就像香港腳愈抓愈爽」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨立委王義川。本報資料照
民進黨立委王義川。本報資料照

發動罷免國民黨立委王鴻薇罷團「山除薇害」，本周末邀多位綠營民代在王鴻薇選區地的市場掃街，爭取認同。民進黨立委王義川今天在濱江市場時，就被民眾拿抓香港腳來比喻，稱聽王義川講話「就像香港腳一樣，愈聽愈爽」。

罷免投票進入最後一個月的衝刺期，王鴻薇持續在周末勤走市場，呼籲支持者要投下不同意票，今也請來市長蔣萬安共同掃街；罷團「山除薇害」則邀多位綠營民代在本周末一起逛王在北市中山、松山選區內的市場。

王義川今一早則是和同黨立委林俊憲到濱江市場掃街，訴求「一起剿匪、捍衛民主！」但也有民眾對著罷團大喊「我們是雜質」。

王義川在掃街的過程中，也籲民眾親切互動。有民眾握著王義川的手說，「聽你講話就跟香港腳一樣，愈聽愈爽，愈抓就愈爽」。王義川聽後不斷微笑，隨後又轉往與其他支持者合照。

香港 王鴻薇 王義川

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