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賴清德三等親條款挨轟 綠營嘉義縣資深議員支持...開出徵助理條件

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
綠營嘉縣資深議員姜梅紅支持黨中央不提三等親條款。圖／取自姜梅紅臉書
綠營嘉縣資深議員姜梅紅支持黨中央不提三等親條款。圖／取自姜梅紅臉書

民進黨全國黨代表大會今天登場，黨主席賴清德三等親條款，透過修改黨章，禁止民代家人擔任公費助理，因黨內反彈，中央黨部不提案。綠營嘉縣資深議員姜梅紅支持，她說，反對人頭助理，但賴清德擬修黨章禁用三親等親人當公費助理，是昧於在地服務實情，多位黨籍民代私下抱怨，若通過條款黨章就退黨，大家都支持不提三等親條款。

北市議員簡舒培被爆私下痛批三等親條款制度超蠢，多名綠營議員也坦言，黨中央沒溝通就下令，讓大家感到措手不及。姜梅紅說，議員助理24小時待命，假日也常要跑紅白帖服務，現在公費助理難找人，沒有家人親人協助代勞服務，誰幫你做？樂見黨中央從善如流，不提三等親條款。

姜梅紅兒子、服務處主任姜鈞翔臉書公開徵求正職公費助理，開出月薪32K至38K加年終1.5個月，工作地點在嘉義縣朴子市，徵才訊息上說，「這不是一份夢幻工作，但它真的可以，讓你穩定、有收入、有時間進修，還能練人情世故、磨地方實力。我們在找的，是這樣的你，不是清潔阿姨，但你要能協助打掃、倒垃圾、做回收；不是攝影師，但你要能協助紀錄、拍照、傳素材；不是心理師，但你要能接民怨、不玻璃心。」

還說，「每天會做的事有這些：收發公文、跑郵局寄信、送輓聯、接電話、接待民眾、安排法律諮詢陪議員出席公祭、會勘、記者會等行程協助紀錄活動現場，維持辦公室整潔（垃圾滿了，你會倒），我們給你的是一份不操、不爆肝的穩定工作，有時間安排進修、準備國考，一步步練習做事，也練習做人。」

並且，「你需要具備這些：台語可以，會開車，能跟長輩溝通，不自我中心，不玻璃心，能獨立顧服務處，這是一份不閃亮，但很實在的工作。你若肯穩穩做、靜靜學，這裡會是你人生的地方練功場。」

姜梅紅兒子服務處主任姜鈞翔臉書公開徵求，正職公費助理。圖／取自姜梅紅臉書
姜梅紅兒子服務處主任姜鈞翔臉書公開徵求，正職公費助理。圖／取自姜梅紅臉書

賴清德 玻璃心

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