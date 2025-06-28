賴清德三等親條款挨轟 綠營嘉義縣資深議員支持...開出徵助理條件

民進黨全國黨代表大會今天登場，黨主席賴清德三等親條款，透過修改黨章，禁止民代家人擔任公費助理，因黨內反彈，中央黨部不提案。綠營嘉縣資深議員姜梅紅支持，她說，反對人頭助理，但賴清德擬修黨章禁用三親等親人當公費助理，是昧於在地服務實情，多位黨籍民代私下抱怨，若通過條款黨章就退黨，大家都支持不提三等親條款。

北市議員簡舒培被爆私下痛批三等親條款制度超蠢，多名綠營議員也坦言，黨中央沒溝通就下令，讓大家感到措手不及。姜梅紅說，議員助理24小時待命，假日也常要跑紅白帖服務，現在公費助理難找人，沒有家人親人協助代勞服務，誰幫你做？樂見黨中央從善如流，不提三等親條款。

姜梅紅兒子、服務處主任姜鈞翔臉書公開徵求正職公費助理，開出月薪32K至38K加年終1.5個月，工作地點在嘉義縣朴子市，徵才訊息上說，「這不是一份夢幻工作，但它真的可以，讓你穩定、有收入、有時間進修，還能練人情世故、磨地方實力。我們在找的，是這樣的你，不是清潔阿姨，但你要能協助打掃、倒垃圾、做回收；不是攝影師，但你要能協助紀錄、拍照、傳素材；不是心理師，但你要能接民怨、不玻璃心。」

還說，「每天會做的事有這些：收發公文、跑郵局寄信、送輓聯、接電話、接待民眾、安排法律諮詢陪議員出席公祭、會勘、記者會等行程協助紀錄活動現場，維持辦公室整潔（垃圾滿了，你會倒），我們給你的是一份不操、不爆肝的穩定工作，有時間安排進修、準備國考，一步步練習做事，也練習做人。」