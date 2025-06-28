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賴清德三等親條款挨轟「蠢」 民進黨全代會擬暫緩提案

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賴清德三等親條款挨轟「蠢」 民進黨全代會擬暫緩提案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
在黨內大反彈下，民進黨中央黨部今天全代會已決定不提案「三等親條款」，民進黨主席賴清德宣示過的黨內改革，形同無限期暫緩實施。圖／聯合報系資料照片
在黨內大反彈下，民進黨中央黨部今天全代會已決定不提案「三等親條款」，民進黨主席賴清德宣示過的黨內改革，形同無限期暫緩實施。圖／聯合報系資料照片

今天是民進黨全國黨代表大會，原先外界預期，在黨主席賴清德貫徹意志下，將會有「三等親條款」相關提案，透過修改黨章，禁止民進黨民意代表家人擔任公費助理；但在黨內大反彈下，民進黨中央黨部今天並無提此案，形同無限期暫緩實施。

今年二月，多位民代因助理費遭檢調調查，身兼民進黨主席的賴清德總統在中常會下令，要求民進黨公職應採最高標準，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理。賴此話一出，隨即引發黨內反彈。

北市議員簡舒培就被爆出私下痛批制度超蠢，多名綠營議員也坦言，黨中央沒溝通就下令，北中南民代都感措手不及，尤其議員助理24小時待命，下班誰幫你做？

根據公務人員任用法第26條，各機關長官對於配偶及三親等以內血親、姻親，不得在本機關任用，或任用為直接隸屬機關的長官。對於本機關各級主管長官的配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

黨內人士表示，賴清德在今年二月下令著手研議修改內規後，黨秘書長林右昌也指出，會依賴清德指示，研議是否修改黨章、納入明確規範。根據民進黨規範，若涉及修改黨章，就要提案到全代會，經過全國黨代表通過後，使得生效。

林右昌尚在研議階段，民進黨內已多人砲打黨中央，民進黨新北市議員林秉宥就認為，邏輯太過牽強，狗屁想法還規畫要入黨章，是不是有人嫌現在執政太輕鬆，要往上調難度？民進黨台北市議員簡舒培也被爆料，批評該政策超級蠢。

黨內人士指出，公開批評只是冰山一角，有大量綠營民代都向黨中央陳情，指出這條修下去一定出事，萬萬不可。最多人提及的看法是，還是應回歸到詐領助理費問題如何解決、降低風險，而非應噎廢食；畢竟政治幕僚、助理無法如同一般工作朝九晚五，要仰賴家人這類默契很高的人，這在地方是常態，其實有家人協助，政治人物通常也會運作更順利。

黨內人士說，綜合黨內看法，黨中央已決定今天不在全代會提案，只要在臨時提案環節，沒有黨代表突然提案，這議題基本上就是無限期暫緩了。

賴清德 民進黨

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