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民進黨全代會今確認2026提名條例 林俊憲、陳亭妃正式開打

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨全代會今天登場，2026選戰提名條例預料鼓掌通過。圖／聯合報系資料照片
民進黨全代會今天登場，2026選戰提名條例預料鼓掌通過。圖／聯合報系資料照片

民進黨全國黨代表大會今天下午登場，今年以「更好的民主、更好的台灣」為主軸，重要議程為通過2026年直轄市暨縣市長提名特別條例、2026年直轄市議員提名特別條例，以做為提名依據。黨內人士表示，條例經過各派系共識，也經過中執會討論，預料在全代會上，將無異議鼓掌通過。

民進黨今年全代會流程，一開始將先恭迎黨旗進場，再由行政院長卓榮泰進行施政報告，播放影片「與公民同行讓台灣更好」，最後由黨主席賴清德以「更好的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、強化治理、團結前行的堅定承諾。

賴清德今天將以民進黨主席身分出席，外界關注「賴總統」日前都已經脫口而出「打掉雜質」，「賴主席」既然在民進黨自家主場，是否會有更直接助攻大罷免發言。黨內人士表示，賴清德將緊扣今年「更好的民主」主題進行談話，意在團結全黨，一起面對國內外挑戰。

民進黨全代會今年沒有黨職改選，縣市長提名人選也尚未就位，全代會少了派系競爭氛圍與選舉大造勢，重頭戲就是通過2026年直轄市暨縣市長提名特別條例、2026年直轄市議員提名特別條例；民進黨中執會日前已通過這兩項特別條例草案，將在今天全代會通過後生效。

民進黨縣市長提名辦法分為三類型，還可連任的執政縣市的屏東、澎湖由黨主席徵召；任期屆滿不能連任縣市的高雄、台南、嘉義縣，則依照初選程序，由選對會統籌規畫辦理；非執政縣市則由選對會綜合評估之後，向黨主席提出人選，民調也在綜合評估的範圍內。

對於由初選定勝負，在競爭最激烈的台南市，有意角逐的立委林俊憲陳亭妃都表示尊重；林俊憲日前說，他會團結台南隊；陳亭妃也說，要團結所有台南力量，為總統賴清德連任奠下最好根基。

黨主席 陳亭妃 賴清德 民進黨 林俊憲

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