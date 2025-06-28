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府公告國軍明年加薪 政院擬釋憲

聯合報／ 記者周佑政李人岳／台北報導
總統府昨天發布總統令，公布軍人待遇條例修法，志願役加薪將從明年元旦起實施。圖／聯合報系資料照片
總統府昨天發布總統令，公布軍人待遇條例修法，志願役加薪將從明年元旦起實施。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀修正「軍人待遇條例」，國軍官兵志願役加給每月增加三萬元，明年元旦起實施。總統府昨發布總統令，公告修正條文。由於條文已正式公告，行政院無覆議空間，政院發言人李慧芝昨重申，這項修法違反憲法及預算法，將研議合法合憲救濟手段，預料將採取釋憲等其他作法。

根據立院三讀修正的「軍人待遇條例」，增加國軍待遇，也恢復退役上校階以上子女教育補助；另針對台海局勢緊張，戰鬥部隊及戰鬥支援部隊工作負擔加重，也新增戰鬥部隊加給，提升官兵進入戰鬥部隊的誘因。

總統府昨公告軍人待遇條例修法，意味政院也不會提出覆議。李慧芝表示，對於立法院通過大幅增加政府歲出預算的法案，在沒有指明預算來源、沒有徵詢行政院意見，也沒有協調可行性財源的情況下，已經違反憲法第七十條的精神、預算法第九十一條以及財政紀律法第五條等規定。

李慧芝指出，行政院將會持續徵詢法律及與法案相關專業領域的學者專家意見，審慎評估，並持續研議各種合法合憲的救濟手段。

釋憲 行政院 國軍 加薪

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