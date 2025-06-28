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地方補助款法制化 草案一讀付委
行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款百分之廿五，藍營首長集體提出訴願。國民黨立委賴士葆、王鴻薇等人提出「中央對直轄市及縣市政府補助條例」草案反制，將中央給地方補助款的行政命令法制化，法案昨於立法院會一讀付委。但藍營也示警，若大罷免後，民進黨國會再過半，中央補助恐獨厚綠營執政縣市。
國民黨立委所提「中央對直轄市及縣市政府補助條例」草案指出，中央為謀全國經濟平衡發展，得視直轄市及縣市政府財政收支狀況，由國庫給予計畫型補助款與一般性補助款，而一般性補助款必須依照「財劃法」第卅條規定，「不得少於修正施行前一年度預算編列數」。
賴士葆轟民進黨政府，亂砍地方法定預算，是政治性報復，影響基層社福、教育等津貼，讓民眾無法接受。四十一名藍委提案就是要把行政命令提高到法律案，提高財政穩定性，不會換了政府就換了方法，法案可能回留到罷免選舉結束後才處理。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤質疑，民進黨執政想方設法增加對地方挹注，如果一一四年度中央政府總預算不被藍白惡砍惡刪，行政院對地方政府將投入破一兆元，是史上照顧地方最高的預算，只要國家行有餘力，該照顧地方就要照顧地方，但現在事與願違，始作俑者是立法院。
大罷免進入白熱化，據了解，藍委推動補助款法制化，意在畫定議題戰場逼綠營決戰。藍營人士說，若綠營國會再過半，中央分配恐走回獨厚綠營執政縣市，這會是後續訴求重點。
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