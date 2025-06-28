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「法庭直播」三讀 司法院遺憾 法官促補足配套

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

民眾黨立院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，推動「法庭直播」，昨於立法院會三讀通過。司法院對於立院倉促立法、貿然實施「深表遺憾」；女法官協會也要求立院盡速補足相關實施細節與配套措施。

根據三讀條文規定，法律審（最高法院、大法庭）採「原則公開、例外不公開」，在事實審（高等法院、地方法院）則採「原則不公開、例外公開」等方式公開播送。

司法院表示，在立院極為倉促的立法過程中，已向全民及各政黨委員盡力表達，貿然施行法庭公播對公平審判及訴訟參與人權益可能帶來的危害，建請立法院務必重視大多數專家、學者及兒少婦女、司改團體所提出反對立法或保留的聲音。

立院昨三讀通過，司法院表示仍會堅守職責，維護人民的訴訟權。女法官協會支持司法透明與提高民眾信賴，但對於立法者在未充分討論與提出完善配套措施情況下，倉促通過法庭直播法案，感到相當遺憾。

法官協會表示，對粗糙的立法過程及品質感到遺憾，期盼司法院妥為訂定相關辦法，防漏補缺，讓法庭直播不至於創造更多的被害人。

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