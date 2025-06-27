影／馬英九率「大九學堂」前往大陸訪問 今晚搭機返台

前總統馬英九率領「大九學堂」成員四度前往大陸訪問，今晚搭機返台，抵台後並未發表任何談話及受訪，僅揮手向媒體致意就快步離開機場。對於馬英九在大陸說主張兩岸和平民主統一，並尊重台灣人民的意願，對此馬英九基金會執行長蕭旭岑接受媒體聯訪時表示前總統馬英九一直在思考怎樣最符合台灣人利益也最符合台灣的未來。

對於此次行程馬英九基金會執行長蕭旭岑表示現在兩岸現在兵凶戰危之時，馬前總統帶「大九學堂」年輕人到大陸去，前往福建省、甘肅省走訪河西走廊，也參訪了很多重要的建設跟企業，這對兩岸青年交流兩岸民間氣氛的緩和非常重要，前總統馬英九願意用一個民間人士的身份協助政府推動兩岸關係，特別是在這個緊張的時候，特別需要這樣的兩岸民間交流，這14天下來確實成果非常豐碩，年輕人也都收穫豐富，所以這樣的活動還會繼續推動。