蕭美琴訪捷克遭陸方尾隨險釀車禍 涉外人士：大陸慣用手法

副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。涉外人士今天表示，對各國政要施以不同方式的騷擾甚至恐嚇，已是中國政府常見手法，蕭美琴一案受國際高度關注，朝野應提案譴責中國，並要求懲處相關人員、公開道歉。

蕭美琴去年3月18日展開為期3天捷克之行，期間與包括捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）會晤，但事後傳出，訪捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；捷克媒體進一步指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

熟知中共海外暴力手法的涉外人士表示，對各國政要施以不同方式的騷擾甚至恐嚇，已是中國政府常見手法，各界務必留意。

這位涉外人士指出，2023年加拿大安全情報局曾揭露，加國保守黨華裔聯邦眾議員、現任眾議院「加中關係特別委員會」副主席莊文浩，在香港的家屬就遭到中國情治單位盯上，並透過威逼利誘方式試圖讓莊文浩就範；加國外交部事後將中國駐多倫多領事館外交官趙巍列為「不受歡迎人物」，驅逐出境。

涉外人士表示，2024年美國聯邦調查局示警，中共正意圖抹黑對中國態度強硬並支持台灣的國會議員，包括謊稱這些友台議員收受台灣「賄賂」。

涉外人士說，去年賴清德總統當選就職，澳洲國會議員與新南威爾斯州議員等人出席由台灣雪梨僑界舉辦的慶祝總統賴清德就職晚宴，旋即遭中國駐雪梨總領事館以電子郵件警告恐嚇，要求必須遵從一個中國原則。

涉外人士表示，對於中國駐捷克使館被指策劃撞擊蕭美琴座車，「歐洲價值安全政策中心」（EVC）主任楊雅嚳（Jakub Janda）曾指出，這在歐洲是極為罕見的情報騷擾行動，中國外交人員行為明顯違反「維也納外交關係公約」。

涉外人士指出，涵蓋全球國家41個議會、擁有290位議員成員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）也發表聲明，「若該計劃得逞，將構成國家恐怖主義。即使未遂，這樣的行為本身已跨越底線。一個願意在他國實施如此明目張膽、出於政治動機的暴力行為的國家，絕非一個尊重國際外交規範的政權」。

涉外人士表示，IPAC呼籲各國譴責中國政治暴力，而此案也備受國際高度關注，朝野政黨應提案共同譴責中國，要求中國懲處相關人員並公開道歉。