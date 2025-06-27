蕭美琴：會計師守護誠信正義 是維持社會韌性支柱

中央社／ 台北27日電
副總統蕭美琴（圖）27日晚間在台北國際會議中心出席「第68屆會計師節慶祝聯歡晚會」，向與會來賓致詞。圖／中央社
副總統蕭美琴（圖）27日晚間在台北國際會議中心出席「第68屆會計師節慶祝聯歡晚會」，向與會來賓致詞。圖／中央社

副總統蕭美琴今天晚間出席會計師節晚會致詞指出，會計師用專業守護企業誠信、制度正義，幫助社會建立信任，就是穩住社會基本盤、維持社會韌性的重要支柱。她強調，政府會跟大家一起努力，從人才培育、法規調適及國際接軌，打造讓專業受到尊重、制度更透明的環境。

蕭副總統晚間出席第68屆會計師節慶祝聯歡晚會，她致詞時說，會計師對國家貢獻良多，要特別感謝會計師朋友們付出專業及能力，讓百工百業面臨各種挑戰時，能夠支撐起國家的經濟發展。

她表示，社會上對會計師工作的理解，可能是審計或是記帳，但是會計師的工作不只是處理數字，而是在守護企業的誠信、制度的正義，更是在幫助整個社會建立信任。台灣最珍貴資產，除了勤奮打拚的百工百業以及長年累積的科技實力，還有可靠的制度。

她提到，近年來台灣在各項國際競爭力排序逐年上升，獲得國際肯定，就是因為在整體經濟發展過程中，都有最專業、堅守原則的會計師們，撐起國家的制度。

副總統說，隨著時代變化，會計師更是積極投入ESG（環境保護、社會責任、公司治理）及人工智慧（AI）等國家雙軸轉型領域。這些領域除了是產業趨勢，更代表國家未來的競爭力，因此大家不只是企業的財務醫師，更是以數字創造價值的經濟推手。

副總統表示，這幾年來台灣面臨許多挑戰，從幾年前的疫情，或是現在的全球地緣政治及伴隨而來的物價、能源、經濟波動，台灣必須要挺過來，靠的不只是政府的努力，還有社會上百工百業的專業力量。會計師這個群體，就是穩住社會基本盤、維持社會韌性的重要支柱。

她強調，政府會跟大家一起努力，從人才培育、法規調適及國際接軌，打造讓專業受到尊重、制度更透明的環境。因為只有專業受到重視，社會才能更進步。

談及少子化所衍生的缺工或人才不足等問題，副總統說，不只是台灣，這是全世界已開發國家共同面臨的挑戰，未來可以用科技協助解決許多問題；AI的目的不是取代人類，而是幫助人類解決更多問題，讓人類的工作可以更輕鬆。

副總統也談到，最近參加很多科技界活動，每次都覺得無比振奮，因為科技的進化跟演變，及AI帶來的新機會讓解決問題的速度加快。相信只要秉持專業與時俱進，這些新的科技都將是未來執行專業工作最重要的動能跟基礎，期盼大家一起把握這些工具，成為產業推進及發展路途上不可或缺的力量。

最後，副總統祝福會計師節快樂，除了一起慶祝及交流，相信在這個劇烈變動的時代中，每一位會計師對誠信及專業的堅持將永遠不變。也期待會計師們對社會責任的承擔，並賦予新動能，成為台灣繼續進步最重要的活力。

蕭美琴 會計師

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