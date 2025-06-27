法官協會批白委「法庭直播」立法粗糙 籲別創造更多被害人
民眾黨立法院黨團不顧法界反對聲浪，提「法院組織法」部分條文修正草案，推動「法庭直播」，今日於立法院會三讀通過，除@@@司法院@@@、女法官協會聲明「遺憾」外，中華民國法官協會晚間9點多也發聲，批評法庭錄音、錄影公開播送的立法粗糙，希望司法院妥適訂定相關辦法。
法官協會表示，立法院三讀通過民眾黨立委所提出的「法院組織法部分條文修正案」，對照協會先前兩度針對事實審法庭直播發出的聲明，協會尤其擔心合法公開播送的法庭錄音、錄影的利用問題，如果不作相當的約束，甚至不受原本法院組織法規定不得散布或為非正當目的利用的限制，未來參與法庭活動的所有人，都可能是法庭影音被不當利用的潛在被害人。
法官協會對此等粗糙的立法過程及品質感到遺憾，期盼司法院妥為訂定相關辦法，防漏補缺，讓法庭直播不至於創造更多的被害人。
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