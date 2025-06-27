快訊

錄取率僅5%！最難錄取公司榜單曝光 「這些公司」上榜

收炸彈恐嚇信！被要求撤下「蕭美琴遭跟監」 新聞 陸委會發聲

法官協會批白委「法庭直播」立法粗糙 籲別創造更多被害人

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
民眾黨立法院黨團不顧法界反對聲浪，提「法院組織法」部分條文修正草案，推動「法庭直播」，今日於立法院會三讀通過，除司法院、女法官協會聲明「遺憾」外，中華民國法官協會晚間9點多也發聲，批評法庭錄音、錄影公開播送的立法粗糙，希望司法院妥適訂定相關辦法。記者王宏舜／攝影
民眾黨立法院黨團不顧法界反對聲浪，提「法院組織法」部分條文修正草案，推動「法庭直播」，今日於立法院會三讀通過，除司法院、女法官協會聲明「遺憾」外，中華民國法官協會晚間9點多也發聲，批評法庭錄音、錄影公開播送的立法粗糙，希望司法院妥適訂定相關辦法。記者王宏舜／攝影

民眾黨立法院黨團不顧法界反對聲浪，提「法院組織法」部分條文修正草案，推動「法庭直播」，今日於立法院會三讀通過，除@@@司法院@@@、女法官協會聲明「遺憾」外，中華民國法官協會晚間9點多也發聲，批評法庭錄音、錄影公開播送的立法粗糙，希望司法院妥適訂定相關辦法。

法官協會表示，立法院三讀通過民眾黨立委所提出的「法院組織法部分條文修正案」，對照協會先前兩度針對事實審法庭直播發出的聲明，協會尤其擔心合法公開播送的法庭錄音、錄影的利用問題，如果不作相當的約束，甚至不受原本法院組織法規定不得散布或為非正當目的利用的限制，未來參與法庭活動的所有人，都可能是法庭影音被不當利用的潛在被害人

法官協會對此等粗糙的立法過程及品質感到遺憾，期盼司法院妥為訂定相關辦法，防漏補缺，讓法庭直播不至於創造更多的被害人。

被害人 立法院 直播 法律 民眾黨 司法院 司法

延伸閱讀

白委「法庭直播」通關 司法院、女法官協會發聲：深表遺憾

藍白人數優勢過關！立院三讀通過《法院組織法》 法庭直播條件曝光

推動法庭直播！藍白挾人數優勢 立院三讀通過《法院組織法》

討論約60分鐘無共識…立院朝野協商直播修法 韓國瑜裁示送院會處理

相關新聞

藍白人數優勢過關！立院三讀通過《法院組織法》 法庭直播條件曝光

民眾黨立法院黨團力推法庭直播，立法院會今天在藍白人數優勢下，三讀通過「法院組織法」部分條文，最高法院、大法庭言詞辯論庭、...

蕭美琴訪捷克期間遭陸方跟車、策劃撞擊 外交部：顯露行徑卑劣

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天發布聲明，譴責中國去年3月策劃撞擊時為副總統當選人蕭美琴訪捷座車。外交部發言人蕭...

法官協會批白委「法庭直播」立法粗糙 籲別創造更多被害人

民眾黨立法院黨團不顧法界反對聲浪，提「法院組織法」部分條文修正草案，推動「法庭直播」，今日於立法院會三讀通過，除司法院、...

白委「法庭直播」通關 司法院、女法官協會發聲：深表遺憾

民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，推動「法庭直播」，27日於立法院會三讀通過。依條文規定，法律審（最高法...

影／民眾黨力推「法庭直播」 《法院組織法》完成三讀

民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，力推「法庭直播」。民眾黨立院團上午在立法院提出變更議程，將在協商冷凍期...

韓國瑜接見潘孟安 祝福大法官提名審查順利過關

立法院長韓國瑜27日下午接見總統府潘孟安秘書長偕同司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。