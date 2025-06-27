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白委「法庭直播」通關 司法院、女法官協會發聲：深表遺憾

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案今三讀通過，民進黨立院黨團以「黃國昌一人綁架全立院、法學專業界全反對」、「司法非秀場當事人不是網紅、司法要正義真相不是靠流量」等大字報表達反對法庭直播的立場。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案今三讀通過，民進黨立院黨團以「黃國昌一人綁架全立院、法學專業界全反對」、「司法非秀場當事人不是網紅、司法要正義真相不是靠流量」等大字報表達反對法庭直播的立場。記者黃義書／攝影

民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，推動「法庭直播」，27日於立法院會三讀通過。依條文規定，法律審（最高法院、大法庭）採「原則公開、例外不公開」，在事實審（高等法院、地方法院）則採「原則不公開、例外公開」等方式公開播送。司法院對於立院倉促立法、貿然實施「深表遺憾」；女法官協會也要求立院儘速補足相關實施細節與配套措施。

司法院表示，在立院極為倉促的立法過程中，已向全民及各政黨委員盡力表達，貿然施行法庭公播對公平審判及訴訟參與人權益可能帶來的危害，建請立法院務必重視大多數專家、學者及兒少婦女、司改團體所提出反對立法或保留的聲音。

立院今三讀通過，司法院表示仍會堅守職責，維護人民的訴訟權，讓人民依舊樂於使用法院，讓法官可以安心審判，讓司法繼續守護台灣。

女法官協會支持司法透明與提高民眾信賴，但對於立法者在未充分討論與提出完善配套措施之情況下，倉促通過法庭直播法案，也感到相當遺憾。協會期盼立法機關能確保制度的實行不損司法核心價值，以保障人民權益。

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