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影／民眾黨力推「法庭直播」 《法院組織法》完成三讀

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，民進黨立院黨團以「黃國昌一人綁架全立院、法學專業界全反對」、「司法非秀場當事人不是網紅、司法要正義真相不是靠流量」等大字報表達反對法庭直播的立場。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，民進黨立院黨團以「黃國昌一人綁架全立院、法學專業界全反對」、「司法非秀場當事人不是網紅、司法要正義真相不是靠流量」等大字報表達反對法庭直播的立場。記者黃義書／攝影

民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，力推「法庭直播」。民眾黨立院團上午在立法院提出變更議程，將在協商冷凍期的「法院組織法」修正草案列入議程的討論事項。議場在藍白立委人數優勢下，現場出席110人，以贊成者60位對上反對50位通過此案。

對此遭法界團體質疑，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也痛批指，民眾黨立院團總召黃國昌，是一人綁架立法院，將「法庭直播」修法交付立法院處理，指此是為了前民眾黨主席柯文哲要強行三讀完成，以公審、干預的京華城案審判。

下午此案經黨團協商後，立法院院會就「法院組織法部分條文修正案」廣泛討論後，進行逐條決。民眾黨在立法院議場用大字報「讓陽光照進法院、幫民進黨履行承諾」表達立場，而民進黨團則以「黃國昌一人綁架全立院，法學專業界全反對」「司法非秀場當事人不是網紅、司法要正義真相不是靠流量」表達反對法庭直播的立場。

現場出席108人，藍白再度連手，贊成者59位對上反對49位，將民進黨有異議的「法院組織法部分條文修正案」第九十條、第一百十五條表決通過，連同其他修正條文完成二讀程序。隨即，進入三讀。

修正條文三讀通過後，民眾黨團總召黃國昌表示，法庭直播接給了明確的法律，希望陽光和透明能重拾人民對司法的信心；並與黨團成員高呼「讓陽光照進法院、幫民進黨履行承諾」口號。

民眾黨立法院黨團力推「法庭直播」，「法院組織法」部分條文修正草案三讀通過。黨團總召黃國昌（左四）與黨團成員高呼「讓陽光照進法院、幫民進黨履行承諾」口號。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團力推「法庭直播」，「法院組織法」部分條文修正草案三讀通過。黨團總召黃國昌（左四）與黨團成員高呼「讓陽光照進法院、幫民進黨履行承諾」口號。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，民進黨立院黨團以「黃國昌一人綁架全立院、法學專業界全反對」、「司法非秀場當事人不是網紅、司法要正義真相不是靠流量」等大字報表達反對法庭直播的立場。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，民進黨立院黨團以「黃國昌一人綁架全立院、法學專業界全反對」、「司法非秀場當事人不是網紅、司法要正義真相不是靠流量」等大字報表達反對法庭直播的立場。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，在立法院長韓國瑜敲下議事槌，完成三讀程序。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，在立法院長韓國瑜敲下議事槌，完成三讀程序。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團力推「法庭直播」，「法院組織法」部分條文修正草案三讀通過。黃國昌表示，法庭直播接給了明確的法律，希望陽光和透明能重拾人民對司法的信心。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團力推「法庭直播」，「法院組織法」部分條文修正草案三讀通過。黃國昌表示，法庭直播接給了明確的法律，希望陽光和透明能重拾人民對司法的信心。記者黃義書／攝影

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