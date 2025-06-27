快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

立院三讀法庭直播規定 司法院深表遺憾：仍會堅守職責

中央社／ 台北27日電
司法院大樓外觀。報系資料照／記者潘俊宏攝影
司法院大樓外觀。報系資料照／記者潘俊宏攝影

立法院今天三讀修法明定法庭直播規定，司法院表示，深表遺憾，仍會堅守職責，維護人民訴訟權，讓人民依舊樂於使用法院，讓法官可安心審判，讓司法繼續守護台灣。

司法院說，於極倉促立法過程中，已向全民及各黨立法委員盡力表達，貿然施行法庭公播對公平審判及訴訟參與人權益可能的危害，建請立法院務必重視大多數專家、學者、兒少婦女與司法改革團體提出反對立法或保留的聲音。

在中國國民黨與台灣民眾黨人數優勢下，立法院院會經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式公開播送。

立法院 直播 司法院

延伸閱讀

韓國瑜接見潘孟安 祝福大法官提名審查順利過關

討論約60分鐘無共識…立院朝野協商直播修法 韓國瑜裁示送院會處理

潘孟安今陪大法官被提名人拜會韓國瑜 府：盼立院支持

吳思瑤批黃國昌推法庭直播：一人綁架全立院

相關新聞

推動法庭直播！藍白挾人數優勢 立院三讀通過《法院組織法》

民眾黨立法院黨團提《法院組織法》部分條文修正草案，推動「法庭直播」，27日於立法院會三讀通過。依照條文規定，在法律審（最...

立院三讀法庭直播規定 司法院深表遺憾：仍會堅守職責

立法院今天三讀修法明定法庭直播規定，司法院表示，深表遺憾，仍會堅守職責，維護人民訴訟權，讓人民依舊樂於使用法院，讓法官可...

影／民眾黨力推「法庭直播」 《法院組織法》完成三讀

民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，力推「法庭直播」。民眾黨立院團上午在立法院提出變更議程，將在協商冷凍期...

韓國瑜接見潘孟安 祝福大法官提名審查順利過關

立法院長韓國瑜27日下午接見總統府潘孟安秘書長偕同司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭...

討論約60分鐘無共識…立院朝野協商直播修法 韓國瑜裁示送院會處理

立法院朝野黨團今天協商攸關法庭直播的法院組織法部分條文修正草案，民眾黨團希望法庭直播，不過，司法院、民進黨團持反對意見，...

蕭美琴訪捷克遭陸方尾隨險釀車禍 民進黨強烈譴責、要求道歉

副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。民進黨今天表示，捷克官方證實為中國策劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。