立院三讀法庭直播規定 司法院深表遺憾：仍會堅守職責
立法院今天三讀修法明定法庭直播規定，司法院表示，深表遺憾，仍會堅守職責，維護人民訴訟權，讓人民依舊樂於使用法院，讓法官可安心審判，讓司法繼續守護台灣。
司法院說，於極倉促立法過程中，已向全民及各黨立法委員盡力表達，貿然施行法庭公播對公平審判及訴訟參與人權益可能的危害，建請立法院務必重視大多數專家、學者、兒少婦女與司法改革團體提出反對立法或保留的聲音。
在中國國民黨與台灣民眾黨人數優勢下，立法院院會經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式公開播送。
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